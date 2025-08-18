Mis on Beevo (BEEVO)

Beevo (Beevo) – A Community-Driven Meme Coin on Solana Beevo is a meme coin built on the Solana blockchain, designed to leverage the speed, scalability, and low transaction costs of the network. Launched on the Boop.fun platform, Beevo is part of the growing ecosystem of viral digital assets that emphasize community participation and decentralized ownership. Created by Broccoli Dev, a known figure in the Solana meme coin space, Beevo combines meme culture with solid infrastructure, ensuring a seamless user experience and long-term community engagement. Key Features: Blockchain: Solana – high-speed, low-fee, and scalable. Launch Platform: Boop.fun – a trusted platform for launching Solana-based meme tokens. Developer: Broccoli Dev – reputable builder within the Solana community. Community Focused: Emphasis on organic growth, transparency, and decentralized engagement. Beevo aims to be more than just a meme—it’s a digital asset built with intention, backed by a strong development ethos and supported by an engaged community.

Beevo (BEEVO) tokenoomika

Beevo (BEEVO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BEEVO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Beevo (BEEVO) kohta Kui palju on Beevo (BEEVO) tänapäeval väärt? Reaalajas BEEVO hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BEEVO/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BEEVO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Beevo turukapitalisatsioon? BEEVO turukapitalisatsioon on $ 16.29K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BEEVO ringlev varu? BEEVO ringlev varu on 999.98M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BEEVO (ATH) hind? BEEVO saavutab ATH hinna summas 0.00142896 USD . Mis oli kõigi aegade BEEVO madalaim (ATL) hind? BEEVO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BEEVO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BEEVO kauplemismaht on -- USD . Kas BEEVO sel aastal kõrgemale ka suundub? BEEVO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BEEVO hinna ennustust

