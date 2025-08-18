Rohkem infot BEEVO

BEEVO Hinnainfo

BEEVO Ametlik veebisait

BEEVO Tokenoomika

BEEVO Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Beevo logo

Beevo hind (BEEVO)

Loendis mitteolevad

1 BEEVO/USD reaalajas hind:

--
----
-7.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Beevo (BEEVO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:55:51 (UTC+8)

Beevo (BEEVO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00142896
$ 0.00142896$ 0.00142896

$ 0
$ 0$ 0

-0.45%

-7.00%

-33.74%

-33.74%

Beevo (BEEVO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BEEVO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BEEVOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00142896 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BEEVO muutunud -0.45% viimase tunni jooksul, -7.00% 24 tunni vältel -33.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Beevo (BEEVO) – turuteave

$ 16.29K
$ 16.29K$ 16.29K

--
----

$ 16.29K
$ 16.29K$ 16.29K

999.98M
999.98M 999.98M

999,983,221.0069469
999,983,221.0069469 999,983,221.0069469

Beevo praegune turukapitalisatsioon on $ 16.29K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BEEVO ringlev varu on 999.98M, mille koguvaru on 999983221.0069469. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 16.29K.

Beevo (BEEVO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Beevo ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Beevo ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Beevo ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Beevo ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.00%
30 päeva$ 0+172.14%
60 päeva$ 0+161.88%
90 päeva$ 0--

Mis on Beevo (BEEVO)

Beevo (Beevo) – A Community-Driven Meme Coin on Solana Beevo is a meme coin built on the Solana blockchain, designed to leverage the speed, scalability, and low transaction costs of the network. Launched on the Boop.fun platform, Beevo is part of the growing ecosystem of viral digital assets that emphasize community participation and decentralized ownership. Created by Broccoli Dev, a known figure in the Solana meme coin space, Beevo combines meme culture with solid infrastructure, ensuring a seamless user experience and long-term community engagement. Key Features: Blockchain: Solana – high-speed, low-fee, and scalable. Launch Platform: Boop.fun – a trusted platform for launching Solana-based meme tokens. Developer: Broccoli Dev – reputable builder within the Solana community. Community Focused: Emphasis on organic growth, transparency, and decentralized engagement. Beevo aims to be more than just a meme—it’s a digital asset built with intention, backed by a strong development ethos and supported by an engaged community.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Beevo (BEEVO) allikas

Ametlik veebisait

Beevo hinna ennustus (USD)

Kui palju on Beevo (BEEVO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Beevo (BEEVO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Beevo nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Beevo hinna ennustust kohe!

BEEVO kohalike valuutade suhtes

Beevo (BEEVO) tokenoomika

Beevo (BEEVO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BEEVO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Beevo (BEEVO) kohta

Kui palju on Beevo (BEEVO) tänapäeval väärt?
Reaalajas BEEVO hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BEEVO/USD hind?
Praegune hind BEEVO/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Beevo turukapitalisatsioon?
BEEVO turukapitalisatsioon on $ 16.29K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BEEVO ringlev varu?
BEEVO ringlev varu on 999.98M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BEEVO (ATH) hind?
BEEVO saavutab ATH hinna summas 0.00142896 USD.
Mis oli kõigi aegade BEEVO madalaim (ATL) hind?
BEEVO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BEEVO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BEEVO kauplemismaht on -- USD.
Kas BEEVO sel aastal kõrgemale ka suundub?
BEEVO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BEEVO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:55:51 (UTC+8)

Beevo (BEEVO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.