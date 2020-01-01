Beets Staked Sonic (STS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Beets Staked Sonic (STS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Beets Staked Sonic (STS) teave stS is a liquid-staked token that users receive when they stake S on the Beets platform. The value of stS naturally appreciates in relation to S thanks to native network staking rewards from validator delegation being automatically compounded within the token. Due to the management of underlying nodes, validators earn 15% of the overall stS staking rewards. Beets also takes a 10% protocol fee on the rewards after the validator fees. The APY displayed on the UI is the APY the user receives (all fees have been subtracted automatically). To stake, users simply need to head to the stS page and select how much S they wish to deposit. As an alternative to staking, users can swap out of stS on DEXs by swapping their stS for S on the Swap Page. Ametlik veebisait: https://beets.fi/

Beets Staked Sonic (STS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Beets Staked Sonic (STS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 87.58M $ 87.58M $ 87.58M Koguvaru: $ 272.95M $ 272.95M $ 272.95M Ringlev varu: $ 272.95M $ 272.95M $ 272.95M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 87.58M $ 87.58M $ 87.58M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.990411 $ 0.990411 $ 0.990411 Kõigi aegade madalaim: $ 0.254052 $ 0.254052 $ 0.254052 Praegune hind: $ 0.320911 $ 0.320911 $ 0.320911 Lisateave Beets Staked Sonic (STS) hinna kohta

Beets Staked Sonic (STS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Beets Staked Sonic (STS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STS tokeni tokenoomikat, avastage STS tokeni reaalajas hinda!

STS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STS võiks suunduda? Meie STS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

