Beets Staked Sonic hind (STS)

1 STS/USD reaalajas hind:

$0.329242
-1.40%1D
Beets Staked Sonic (STS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 11:05:54 (UTC+8)

Beets Staked Sonic (STS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.328869
24 h madal
$ 0.348902
24 h kõrge

$ 0.328869
$ 0.348902
$ 0.990411
$ 0.254052
-1.92%

-1.46%

+0.74%

+0.74%

Beets Staked Sonic (STS) reaalajas hind on $0.329242. Viimase 24 tunni jooksul STS kaubeldud madalaim $ 0.328869 ja kõrgeim $ 0.348902 näitab aktiivset turu volatiivsust. STSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.990411 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.254052.

Lüliajalise tootluse osas on STS muutunud -1.92% viimase tunni jooksul, -1.46% 24 tunni vältel +0.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Beets Staked Sonic (STS) – turuteave

$ 89.72M
--
$ 89.72M
272.62M
272,621,583.9702492
Beets Staked Sonic praegune turukapitalisatsioon on $ 89.72M -- 24 tunnise kauplemismahuga. STS ringlev varu on 272.62M, mille koguvaru on 272621583.9702492. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 89.72M.

Beets Staked Sonic (STS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Beets Staked Sonic ja USD hinnamuutus $ -0.0049014250950637.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Beets Staked Sonic ja USD hinnamuutus $ -0.0483112590.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Beets Staked Sonic ja USD hinnamuutus $ -0.0000171535.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Beets Staked Sonic ja USD hinnamuutus $ -0.188500832244754.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0049014250950637-1.46%
30 päeva$ -0.0483112590-14.67%
60 päeva$ -0.0000171535-0.00%
90 päeva$ -0.188500832244754-36.40%

Mis on Beets Staked Sonic (STS)

stS is a liquid-staked token that users receive when they stake S on the Beets platform. The value of stS naturally appreciates in relation to S thanks to native network staking rewards from validator delegation being automatically compounded within the token. Due to the management of underlying nodes, validators earn 15% of the overall stS staking rewards. Beets also takes a 10% protocol fee on the rewards after the validator fees. The APY displayed on the UI is the APY the user receives (all fees have been subtracted automatically). To stake, users simply need to head to the stS page and select how much S they wish to deposit. As an alternative to staking, users can swap out of stS on DEXs by swapping their stS for S on the Swap Page.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Beets Staked Sonic (STS) allikas

Beets Staked Sonic hinna ennustus (USD)

Kui palju on Beets Staked Sonic (STS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Beets Staked Sonic (STS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Beets Staked Sonic nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Beets Staked Sonic hinna ennustust kohe!

STS kohalike valuutade suhtes

Beets Staked Sonic (STS) tokenoomika

Beets Staked Sonic (STS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Beets Staked Sonic (STS) kohta

Kui palju on Beets Staked Sonic (STS) tänapäeval väärt?
Reaalajas STS hind USD on 0.329242 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STS/USD hind?
Praegune hind STS/USD on $ 0.329242. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Beets Staked Sonic turukapitalisatsioon?
STS turukapitalisatsioon on $ 89.72M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STS ringlev varu?
STS ringlev varu on 272.62M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STS (ATH) hind?
STS saavutab ATH hinna summas 0.990411 USD.
Mis oli kõigi aegade STS madalaim (ATL) hind?
STS nägi ATL hinda summas 0.254052 USD.
Milline on STS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STS kauplemismaht on -- USD.
Kas STS sel aastal kõrgemale ka suundub?
STS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STS hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 11:05:54 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.