Mis on Beets Staked Sonic (STS)

stS is a liquid-staked token that users receive when they stake S on the Beets platform. The value of stS naturally appreciates in relation to S thanks to native network staking rewards from validator delegation being automatically compounded within the token. Due to the management of underlying nodes, validators earn 15% of the overall stS staking rewards. Beets also takes a 10% protocol fee on the rewards after the validator fees. The APY displayed on the UI is the APY the user receives (all fees have been subtracted automatically). To stake, users simply need to head to the stS page and select how much S they wish to deposit. As an alternative to staking, users can swap out of stS on DEXs by swapping their stS for S on the Swap Page.

Üksuse Beets Staked Sonic (STS) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Beets Staked Sonic (STS) kohta Kui palju on Beets Staked Sonic (STS) tänapäeval väärt? Reaalajas STS hind USD on 0.329242 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune STS/USD hind? $ 0.329242 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind STS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Beets Staked Sonic turukapitalisatsioon? STS turukapitalisatsioon on $ 89.72M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on STS ringlev varu? STS ringlev varu on 272.62M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim STS (ATH) hind? STS saavutab ATH hinna summas 0.990411 USD . Mis oli kõigi aegade STS madalaim (ATL) hind? STS nägi ATL hinda summas 0.254052 USD . Milline on STS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine STS kauplemismaht on -- USD . Kas STS sel aastal kõrgemale ka suundub? STS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STS hinna ennustust

