BeethovenX sFTMX (SFTMX) tokenoomika

BeethovenX sFTMX (SFTMX) teave Our liquid staking solution allows users to stake FTM and get a fungible liquid token(sFTMX) back that shows their claim to the underlying staked assets. We work with the ecosystem projects to ensure wide usability of these tokens on DEXs, lending/borrowing protocols, yield aggregators and more. Ametlik veebisait: https://beets.fi/sftmx Ostke SFTMX kohe!

BeethovenX sFTMX (SFTMX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BeethovenX sFTMX (SFTMX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.12M $ 7.12M $ 7.12M Koguvaru: $ 19.82M $ 19.82M $ 19.82M Ringlev varu: $ 19.82M $ 19.82M $ 19.82M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.12M $ 7.12M $ 7.12M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.67 $ 1.67 $ 1.67 Kõigi aegade madalaim: $ 0.171647 $ 0.171647 $ 0.171647 Praegune hind: $ 0.35932 $ 0.35932 $ 0.35932 Lisateave BeethovenX sFTMX (SFTMX) hinna kohta

BeethovenX sFTMX (SFTMX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BeethovenX sFTMX (SFTMX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SFTMX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SFTMX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SFTMX tokeni tokenoomikat, avastage SFTMX tokeni reaalajas hinda!

SFTMX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SFTMX võiks suunduda? Meie SFTMX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SFTMX tokeni hinna ennustust kohe!

