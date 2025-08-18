Rohkem infot SFTMX

BeethovenX sFTMX hind (SFTMX)

1 SFTMX/USD reaalajas hind:

$0.362075
$0.362075
-1.50%1D
BeethovenX sFTMX (SFTMX) reaalajas hinnagraafik
BeethovenX sFTMX (SFTMX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.35981
$ 0.35981
24 h madal
$ 0.390132
$ 0.390132
24 h kõrge

$ 0.35981
$ 0.35981

$ 0.390132
$ 0.390132

$ 1.67
$ 1.67

$ 0.171647
$ 0.171647

-1.62%

-1.50%

-1.62%

-1.62%

BeethovenX sFTMX (SFTMX) reaalajas hind on $0.362075. Viimase 24 tunni jooksul SFTMX kaubeldud madalaim $ 0.35981 ja kõrgeim $ 0.390132 näitab aktiivset turu volatiivsust. SFTMXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.67 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.171647.

Lüliajalise tootluse osas on SFTMX muutunud -1.62% viimase tunni jooksul, -1.50% 24 tunni vältel -1.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BeethovenX sFTMX (SFTMX) – turuteave

$ 7.18M
$ 7.18M

--
--

$ 7.18M
$ 7.18M

19.82M
19.82M

19,822,579.0
19,822,579.0

BeethovenX sFTMX praegune turukapitalisatsioon on $ 7.18M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SFTMX ringlev varu on 19.82M, mille koguvaru on 19822579.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.18M.

BeethovenX sFTMX (SFTMX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BeethovenX sFTMX ja USD hinnamuutus $ -0.0055178258803081.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BeethovenX sFTMX ja USD hinnamuutus $ -0.0627306523.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BeethovenX sFTMX ja USD hinnamuutus $ -0.0562685188.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BeethovenX sFTMX ja USD hinnamuutus $ -0.2389941204909863.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0055178258803081-1.50%
30 päeva$ -0.0627306523-17.32%
60 päeva$ -0.0562685188-15.54%
90 päeva$ -0.2389941204909863-39.76%

Mis on BeethovenX sFTMX (SFTMX)

Our liquid staking solution allows users to stake FTM and get a fungible liquid token(sFTMX) back that shows their claim to the underlying staked assets. We work with the ecosystem projects to ensure wide usability of these tokens on DEXs, lending/borrowing protocols, yield aggregators and more.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse BeethovenX sFTMX (SFTMX) allikas

Ametlik veebisait

BeethovenX sFTMX hinna ennustus (USD)

Kui palju on BeethovenX sFTMX (SFTMX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BeethovenX sFTMX (SFTMX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BeethovenX sFTMX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BeethovenX sFTMX hinna ennustust kohe!

SFTMX kohalike valuutade suhtes

BeethovenX sFTMX (SFTMX) tokenoomika

BeethovenX sFTMX (SFTMX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SFTMX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BeethovenX sFTMX (SFTMX) kohta

Kui palju on BeethovenX sFTMX (SFTMX) tänapäeval väärt?
Reaalajas SFTMX hind USD on 0.362075 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SFTMX/USD hind?
Praegune hind SFTMX/USD on $ 0.362075. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BeethovenX sFTMX turukapitalisatsioon?
SFTMX turukapitalisatsioon on $ 7.18M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SFTMX ringlev varu?
SFTMX ringlev varu on 19.82M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SFTMX (ATH) hind?
SFTMX saavutab ATH hinna summas 1.67 USD.
Mis oli kõigi aegade SFTMX madalaim (ATL) hind?
SFTMX nägi ATL hinda summas 0.171647 USD.
Milline on SFTMX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SFTMX kauplemismaht on -- USD.
Kas SFTMX sel aastal kõrgemale ka suundub?
SFTMX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SFTMX hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.