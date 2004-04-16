Beer Frog (FROG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Beer Frog (FROG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Beer Frog (FROG) teave Beer Frog is a meme project inspired by Matt Furies first frog, presented on his website mattfurie.com on April 16 2004. The idea that this blue eyed frog with blue eyes and a beer belly was the first Matt drew was reason enough to dedicate a token to him. Beer Frog is basically the Nestor of Matt Furie memes. Also known as the FrogFather (referenced to DogeFather - Elon Musk). The project also is a hommage to the original creator, Matt Furie. Ametlik veebisait: https://beerfrogeth.com Ostke FROG kohe!

Beer Frog (FROG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Beer Frog (FROG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 91,88K $ 91,88K $ 91,88K Koguvaru: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Ringlev varu: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 91,88K $ 91,88K $ 91,88K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0,00256431 $ 0,00256431 $ 0,00256431 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Beer Frog (FROG) hinna kohta

Beer Frog (FROG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Beer Frog (FROG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FROG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FROG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FROG tokeni tokenoomikat, avastage FROG tokeni reaalajas hinda!

FROG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FROG võiks suunduda? Meie FROG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FROG tokeni hinna ennustust kohe!

