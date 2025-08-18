Mis on Beeg Blue Whale (BEEG)

Its goal is to create and keep a unique community in the Sui ecosystem, and it promises to entertain people and get them to create more memes and create a good vibe with those memes. In the later stages, the BEEG token will provide a utility for itself by providing visual and audio material for other meme projects in the ecosystem and turn it into a financial product. Now it is used more as a tool for community building, development and expansion. The entire supply of Beeg Blue Whale Token is in circulation. There is no team allocation.

Beeg Blue Whale hinna ennustus (USD)

Beeg Blue Whale (BEEG) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Beeg Blue Whale (BEEG) kohta Kui palju on Beeg Blue Whale (BEEG) tänapäeval väärt? Reaalajas BEEG hind USD on 0.00001643 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BEEG/USD hind? $ 0.00001643 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BEEG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Beeg Blue Whale turukapitalisatsioon? BEEG turukapitalisatsioon on $ 163.57K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BEEG ringlev varu? BEEG ringlev varu on 10.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BEEG (ATH) hind? BEEG saavutab ATH hinna summas 0.00119258 USD . Mis oli kõigi aegade BEEG madalaim (ATL) hind? BEEG nägi ATL hinda summas 0.00000738 USD . Milline on BEEG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BEEG kauplemismaht on -- USD . Kas BEEG sel aastal kõrgemale ka suundub? BEEG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BEEG hinna ennustust

