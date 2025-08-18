Rohkem infot BEEG

Beeg Blue Whale logo

Beeg Blue Whale hind (BEEG)

Loendis mitteolevad

1 BEEG/USD reaalajas hind:

--
----
-0.80%1D
USD
Beeg Blue Whale (BEEG) reaalajas hinnagraafik
Beeg Blue Whale (BEEG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
Beeg Blue Whale (BEEG) reaalajas hind on $0.00001643. Viimase 24 tunni jooksul BEEG kaubeldud madalaim $ 0.00001612 ja kõrgeim $ 0.00001662 näitab aktiivset turu volatiivsust. BEEGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00119258 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000738.

Lüliajalise tootluse osas on BEEG muutunud +0.48% viimase tunni jooksul, -0.83% 24 tunni vältel -32.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Beeg Blue Whale (BEEG) – turuteave

$ 163.57K
--
$ 163.57K
10.00B
10,000,000,000.0
Beeg Blue Whale praegune turukapitalisatsioon on $ 163.57K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BEEG ringlev varu on 10.00B, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 163.57K.

Beeg Blue Whale (BEEG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Beeg Blue Whale ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Beeg Blue Whale ja USD hinnamuutus $ -0.0000032403.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Beeg Blue Whale ja USD hinnamuutus $ -0.0000041578.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Beeg Blue Whale ja USD hinnamuutus $ -0.0000056246974139346.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.83%
30 päeva$ -0.0000032403-19.72%
60 päeva$ -0.0000041578-25.30%
90 päeva$ -0.0000056246974139346-25.50%

Mis on Beeg Blue Whale (BEEG)

Its goal is to create and keep a unique community in the Sui ecosystem, and it promises to entertain people and get them to create more memes and create a good vibe with those memes. In the later stages, the BEEG token will provide a utility for itself by providing visual and audio material for other meme projects in the ecosystem and turn it into a financial product. Now it is used more as a tool for community building, development and expansion. The entire supply of Beeg Blue Whale Token is in circulation. There is no team allocation.

Üksuse Beeg Blue Whale (BEEG) allikas

Ametlik veebisait

Beeg Blue Whale hinna ennustus (USD)

Kui palju on Beeg Blue Whale (BEEG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Beeg Blue Whale (BEEG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Beeg Blue Whale nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Beeg Blue Whale hinna ennustust kohe!

BEEG kohalike valuutade suhtes

Beeg Blue Whale (BEEG) tokenoomika

Beeg Blue Whale (BEEG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BEEG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Beeg Blue Whale (BEEG) kohta

Kui palju on Beeg Blue Whale (BEEG) tänapäeval väärt?
Reaalajas BEEG hind USD on 0.00001643 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BEEG/USD hind?
Praegune hind BEEG/USD on $ 0.00001643. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Beeg Blue Whale turukapitalisatsioon?
BEEG turukapitalisatsioon on $ 163.57K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BEEG ringlev varu?
BEEG ringlev varu on 10.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BEEG (ATH) hind?
BEEG saavutab ATH hinna summas 0.00119258 USD.
Mis oli kõigi aegade BEEG madalaim (ATL) hind?
BEEG nägi ATL hinda summas 0.00000738 USD.
Milline on BEEG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BEEG kauplemismaht on -- USD.
Kas BEEG sel aastal kõrgemale ka suundub?
BEEG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BEEG hinna ennustust.
