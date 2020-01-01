BEATS on BASE (BEATS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BEATS on BASE (BEATS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BEATS on BASE (BEATS) teave Beats on Base is a vibrant and community-driven meme coin project, centering around Beats the Koala, an AI-powered character who injects charm and innovation into the crypto scene. The project uniquely combines engaging, fun music videos and dynamic user-generated AI content, providing a platform for creativity and interaction. Through a set of accessible and interactive tools, community members are invited to participate in building a lively and playful brand. This isn't just another meme coin—it's a movement that leverages AI to blend technology, art, and entertainment, with a strong commitment to transparency and sustainable growth. Ametlik veebisait: https://www.beatsonbase.ai Valge raamat: https://www.beatsonbase.ai/white-paper Ostke BEATS kohe!

BEATS on BASE (BEATS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BEATS on BASE (BEATS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 566.17K $ 566.17K $ 566.17K Koguvaru: $ 808.81M $ 808.81M $ 808.81M Ringlev varu: $ 482.80M $ 482.80M $ 482.80M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 948.48K $ 948.48K $ 948.48K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00726409 $ 0.00726409 $ 0.00726409 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00028388 $ 0.00028388 $ 0.00028388 Praegune hind: $ 0.00117268 $ 0.00117268 $ 0.00117268 Lisateave BEATS on BASE (BEATS) hinna kohta

BEATS on BASE (BEATS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BEATS on BASE (BEATS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BEATS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BEATS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BEATS tokeni tokenoomikat, avastage BEATS tokeni reaalajas hinda!

BEATS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BEATS võiks suunduda? Meie BEATS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BEATS tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!