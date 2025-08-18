BEATS on BASE (BEATS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik: $ 0.00118891 $ 0.00118891 $ 0.00118891 24 h madal $ 0.00144531 $ 0.00144531 $ 0.00144531 24 h kõrge 24 h madal $ 0.00118891$ 0.00118891 $ 0.00118891 24 h kõrge $ 0.00144531$ 0.00144531 $ 0.00144531 Kõigi aegade kõrgeim $ 0.00726409$ 0.00726409 $ 0.00726409 Madalaim hind $ 0.00028388$ 0.00028388 $ 0.00028388 Hinnamuutus (1 h) -0.89% Hinnamuutus (1 p) -15.57% Hinnamuutus (7 p) -4.12% Hinnamuutus (7 p) -4.12%

BEATS on BASE (BEATS) reaalajas hind on $0.00119655. Viimase 24 tunni jooksul BEATS kaubeldud madalaim $ 0.00118891 ja kõrgeim $ 0.00144531 näitab aktiivset turu volatiivsust. BEATSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00726409 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00028388.

Lüliajalise tootluse osas on BEATS muutunud -0.89% viimase tunni jooksul, -15.57% 24 tunni vältel -4.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BEATS on BASE (BEATS) – turuteave

Turuväärtuse hindamine $ 577.67K$ 577.67K $ 577.67K Maht (24 h) ---- -- Täielikult lahjendatud turukapital $ 967.78K$ 967.78K $ 967.78K Ringlev varu 482.78M 482.78M 482.78M Koguvaru 808,808,808.0 808,808,808.0 808,808,808.0

BEATS on BASE praegune turukapitalisatsioon on $ 577.67K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BEATS ringlev varu on 482.78M, mille koguvaru on 808808808.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 967.78K.