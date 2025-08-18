Rohkem infot BEATS

BEATS on BASE hind (BEATS)

1 BEATS/USD reaalajas hind:

$0.00120029
$0.00120029
-15.10%1D
USD
BEATS on BASE (BEATS) reaalajas hinnagraafik
BEATS on BASE (BEATS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.89%

-15.57%

-4.12%

-4.12%

BEATS on BASE (BEATS) reaalajas hind on $0.00119655. Viimase 24 tunni jooksul BEATS kaubeldud madalaim $ 0.00118891 ja kõrgeim $ 0.00144531 näitab aktiivset turu volatiivsust. BEATSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00726409 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00028388.

Lüliajalise tootluse osas on BEATS muutunud -0.89% viimase tunni jooksul, -15.57% 24 tunni vältel -4.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BEATS on BASE (BEATS) – turuteave

--
----

BEATS on BASE praegune turukapitalisatsioon on $ 577.67K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BEATS ringlev varu on 482.78M, mille koguvaru on 808808808.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 967.78K.

BEATS on BASE (BEATS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BEATS on BASE ja USD hinnamuutus $ -0.000220683312829426.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BEATS on BASE ja USD hinnamuutus $ +0.0003668501.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BEATS on BASE ja USD hinnamuutus $ +0.0011403924.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BEATS on BASE ja USD hinnamuutus $ +0.0004044115772225249.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000220683312829426-15.57%
30 päeva$ +0.0003668501+30.66%
60 päeva$ +0.0011403924+95.31%
90 päeva$ +0.0004044115772225249+51.05%

Mis on BEATS on BASE (BEATS)

Beats on Base is a vibrant and community-driven meme coin project, centering around Beats the Koala, an AI-powered character who injects charm and innovation into the crypto scene. The project uniquely combines engaging, fun music videos and dynamic user-generated AI content, providing a platform for creativity and interaction. Through a set of accessible and interactive tools, community members are invited to participate in building a lively and playful brand. This isn't just another meme coin—it's a movement that leverages AI to blend technology, art, and entertainment, with a strong commitment to transparency and sustainable growth.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BEATS on BASE (BEATS) allikas

Ametlik veebisait

BEATS on BASE hinna ennustus (USD)

Kui palju on BEATS on BASE (BEATS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BEATS on BASE (BEATS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BEATS on BASE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BEATS on BASE hinna ennustust kohe!

BEATS kohalike valuutade suhtes

BEATS on BASE (BEATS) tokenoomika

BEATS on BASE (BEATS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BEATS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BEATS on BASE (BEATS) kohta

Kui palju on BEATS on BASE (BEATS) tänapäeval väärt?
Reaalajas BEATS hind USD on 0.00119655 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BEATS/USD hind?
Praegune hind BEATS/USD on $ 0.00119655. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BEATS on BASE turukapitalisatsioon?
BEATS turukapitalisatsioon on $ 577.67K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BEATS ringlev varu?
BEATS ringlev varu on 482.78M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BEATS (ATH) hind?
BEATS saavutab ATH hinna summas 0.00726409 USD.
Mis oli kõigi aegade BEATS madalaim (ATL) hind?
BEATS nägi ATL hinda summas 0.00028388 USD.
Milline on BEATS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BEATS kauplemismaht on -- USD.
Kas BEATS sel aastal kõrgemale ka suundub?
BEATS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BEATS hinna ennustust.
