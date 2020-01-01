Beat Matchmaker (BEAT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Beat Matchmaker (BEAT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Beat Matchmaker (BEAT) teave $BEAT isn't just a token; it's a movement. Every transaction fuels the development of cutting-edge tools and platforms that uplift emerging music talent, streamline music distribution, and bring creators closer to their audiences. By supporting $BEAT, you're directly shaping the future of music, fostering innovation, and giving a voice to the next generation of talent. Together, we're redefining how music is created, shared, and experienced. Ametlik veebisait: https://www.beatmatchmaker.com/ Valge raamat: https://publuu.com/flip-book/760261/1687672 Ostke BEAT kohe!

Beat Matchmaker (BEAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Beat Matchmaker (BEAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 108.09K $ 108.09K $ 108.09K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 108.09K $ 108.09K $ 108.09K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00141002 $ 0.00141002 $ 0.00141002 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00108091 $ 0.00108091 $ 0.00108091 Lisateave Beat Matchmaker (BEAT) hinna kohta

Beat Matchmaker (BEAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Beat Matchmaker (BEAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BEAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BEAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BEAT tokeni tokenoomikat, avastage BEAT tokeni reaalajas hinda!

BEAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BEAT võiks suunduda? Meie BEAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BEAT tokeni hinna ennustust kohe!

