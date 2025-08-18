Mis on Beat Matchmaker (BEAT)

$BEAT isn't just a token; it's a movement. Every transaction fuels the development of cutting-edge tools and platforms that uplift emerging music talent, streamline music distribution, and bring creators closer to their audiences. By supporting $BEAT, you're directly shaping the future of music, fostering innovation, and giving a voice to the next generation of talent. Together, we're redefining how music is created, shared, and experienced.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Kui palju on Beat Matchmaker (BEAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Beat Matchmaker (BEAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Beat Matchmaker nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Beat Matchmaker (BEAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BEAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Beat Matchmaker (BEAT) kohta Kui palju on Beat Matchmaker (BEAT) tänapäeval väärt? Reaalajas BEAT hind USD on 0.00114016 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BEAT/USD hind? $ 0.00114016 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BEAT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Beat Matchmaker turukapitalisatsioon? BEAT turukapitalisatsioon on $ 114.02K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BEAT ringlev varu? BEAT ringlev varu on 100.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BEAT (ATH) hind? BEAT saavutab ATH hinna summas 0.00141002 USD . Mis oli kõigi aegade BEAT madalaim (ATL) hind? BEAT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BEAT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BEAT kauplemismaht on -- USD . Kas BEAT sel aastal kõrgemale ka suundub? BEAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BEAT hinna ennustust

