BEARXRPL ($BEAR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BEARXRPL ($BEAR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

BEARXRPL ($BEAR) teave The $Bear token is a meme coin inspired by the figure known as Bearableguy123, a pseudonymous crypto influencer within the XRP community. This individual is known for sharing cryptic riddles and predictions, which have garnered a cult-like following. The $BEAR token is essentially a community project that leverages this cultural phenomenon for engagement, creating a fun and speculative environment around bear-themed memes and narratives. Ametlik veebisait: https://bearableguy.xyz/ Ostke $BEAR kohe!

BEARXRPL ($BEAR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BEARXRPL ($BEAR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.61M $ 3.61M $ 3.61M Koguvaru: $ 587.71M $ 587.71M $ 587.71M Ringlev varu: $ 587.71M $ 587.71M $ 587.71M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.61M $ 3.61M $ 3.61M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02166489 $ 0.02166489 $ 0.02166489 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00481486 $ 0.00481486 $ 0.00481486 Praegune hind: $ 0.00613569 $ 0.00613569 $ 0.00613569 Lisateave BEARXRPL ($BEAR) hinna kohta

BEARXRPL ($BEAR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BEARXRPL ($BEAR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $BEAR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $BEAR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $BEAR tokeni tokenoomikat, avastage $BEAR tokeni reaalajas hinda!

$BEAR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $BEAR võiks suunduda? Meie $BEAR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $BEAR tokeni hinna ennustust kohe!

