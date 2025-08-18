Rohkem infot $BEAR

BEARXRPL hind ($BEAR)

Loendis mitteolevad

1 $BEAR/USD reaalajas hind:

$0.00693181
$0.00693181$0.00693181
-4.80%1D
USD
BEARXRPL ($BEAR) reaalajas hinnagraafik
BEARXRPL ($BEAR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00693087
$ 0.00693087$ 0.00693087
24 h madal
$ 0.00751076
$ 0.00751076$ 0.00751076
24 h kõrge

$ 0.00693087
$ 0.00693087$ 0.00693087

$ 0.00751076
$ 0.00751076$ 0.00751076

$ 0.02166489
$ 0.02166489$ 0.02166489

$ 0.00481486
$ 0.00481486$ 0.00481486

-1.31%

-4.87%

-25.97%

-25.97%

BEARXRPL ($BEAR) reaalajas hind on $0.00693169. Viimase 24 tunni jooksul $BEAR kaubeldud madalaim $ 0.00693087 ja kõrgeim $ 0.00751076 näitab aktiivset turu volatiivsust. $BEARkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02166489 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00481486.

Lüliajalise tootluse osas on $BEAR muutunud -1.31% viimase tunni jooksul, -4.87% 24 tunni vältel -25.97% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BEARXRPL ($BEAR) – turuteave

$ 4.07M
$ 4.07M$ 4.07M

--
----

$ 4.07M
$ 4.07M$ 4.07M

587.71M
587.71M 587.71M

587,706,098.9435831
587,706,098.9435831 587,706,098.9435831

BEARXRPL praegune turukapitalisatsioon on $ 4.07M -- 24 tunnise kauplemismahuga. $BEAR ringlev varu on 587.71M, mille koguvaru on 587706098.9435831. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.07M.

BEARXRPL ($BEAR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BEARXRPL ja USD hinnamuutus $ -0.000355481620202866.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BEARXRPL ja USD hinnamuutus $ -0.0020898206.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BEARXRPL ja USD hinnamuutus $ +0.0002715947.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BEARXRPL ja USD hinnamuutus $ -0.000949188765182401.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000355481620202866-4.87%
30 päeva$ -0.0020898206-30.14%
60 päeva$ +0.0002715947+3.92%
90 päeva$ -0.000949188765182401-12.04%

Mis on BEARXRPL ($BEAR)

The $Bear token is a meme coin inspired by the figure known as Bearableguy123, a pseudonymous crypto influencer within the XRP community. This individual is known for sharing cryptic riddles and predictions, which have garnered a cult-like following. The $BEAR token is essentially a community project that leverages this cultural phenomenon for engagement, creating a fun and speculative environment around bear-themed memes and narratives.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs.

Üksuse BEARXRPL ($BEAR) allikas

Ametlik veebisait

BEARXRPL hinna ennustus (USD)

Kui palju on BEARXRPL ($BEAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BEARXRPL ($BEAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BEARXRPL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BEARXRPL hinna ennustust kohe!

$BEAR kohalike valuutade suhtes

BEARXRPL ($BEAR) tokenoomika

BEARXRPL ($BEAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $BEAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BEARXRPL ($BEAR) kohta

Kui palju on BEARXRPL ($BEAR) tänapäeval väärt?
Reaalajas $BEAR hind USD on 0.00693169 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $BEAR/USD hind?
Praegune hind $BEAR/USD on $ 0.00693169. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BEARXRPL turukapitalisatsioon?
$BEAR turukapitalisatsioon on $ 4.07M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $BEAR ringlev varu?
$BEAR ringlev varu on 587.71M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $BEAR (ATH) hind?
$BEAR saavutab ATH hinna summas 0.02166489 USD.
Mis oli kõigi aegade $BEAR madalaim (ATL) hind?
$BEAR nägi ATL hinda summas 0.00481486 USD.
Milline on $BEAR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $BEAR kauplemismaht on -- USD.
Kas $BEAR sel aastal kõrgemale ka suundub?
$BEAR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $BEAR hinna ennustust.
BEARXRPL ($BEAR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.