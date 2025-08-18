Rohkem infot BIB

Bear In Bathrobe hind (BIB)

1 BIB/USD reaalajas hind:

$0.00112665
$0.00112665$0.00112665
0.00%1D
USD
Bear In Bathrobe (BIB) reaalajas hinnagraafik
Bear In Bathrobe (BIB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01857096
$ 0.01857096$ 0.01857096

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+6.80%

+6.80%

Bear In Bathrobe (BIB) reaalajas hind on $0.00112665. Viimase 24 tunni jooksul BIB kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BIBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01857096 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BIB muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +6.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bear In Bathrobe (BIB) – turuteave

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

--
----

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,997,570.446678
999,997,570.446678 999,997,570.446678

Bear In Bathrobe praegune turukapitalisatsioon on $ 1.13M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BIB ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999997570.446678. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.13M.

Bear In Bathrobe (BIB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Bear In Bathrobe ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bear In Bathrobe ja USD hinnamuutus $ +0.0000739109.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bear In Bathrobe ja USD hinnamuutus $ +0.0001444401.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bear In Bathrobe ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0000739109+6.56%
60 päeva$ +0.0001444401+12.82%
90 päeva$ 0--

Mis on Bear In Bathrobe (BIB)

BIB is the polar bear who turned a wild resort encounter into the Bathrobe Lifestyle. What started as a moment became a movement. Bathrobes are more than just clothing, they’re a vibe. They represent freedom, success, and living life on your own terms. And that’s exactly what Web3 is about. BIB is here to make bathrobes the official uniform of the degen lifestyle: relaxed, empowered, and fun.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Bear In Bathrobe (BIB) allikas

Ametlik veebisait

Bear In Bathrobe hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bear In Bathrobe (BIB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bear In Bathrobe (BIB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bear In Bathrobe nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bear In Bathrobe hinna ennustust kohe!

BIB kohalike valuutade suhtes

Bear In Bathrobe (BIB) tokenoomika

Bear In Bathrobe (BIB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BIB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bear In Bathrobe (BIB) kohta

Kui palju on Bear In Bathrobe (BIB) tänapäeval väärt?
Reaalajas BIB hind USD on 0.00112665 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BIB/USD hind?
Praegune hind BIB/USD on $ 0.00112665. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bear In Bathrobe turukapitalisatsioon?
BIB turukapitalisatsioon on $ 1.13M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BIB ringlev varu?
BIB ringlev varu on 1000.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BIB (ATH) hind?
BIB saavutab ATH hinna summas 0.01857096 USD.
Mis oli kõigi aegade BIB madalaim (ATL) hind?
BIB nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BIB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BIB kauplemismaht on -- USD.
Kas BIB sel aastal kõrgemale ka suundub?
BIB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BIB hinna ennustust.
