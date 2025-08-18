Rohkem infot BRB

Bear Bull hind (BRB)

1 BRB/USD reaalajas hind:

$0.00501275
$0.00501275
-1.60%1D
Bear Bull (BRB) reaalajas hinnagraafik
Bear Bull (BRB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00495915
24 h madal
$ 0.00511395
24 h kõrge

$ 0.00495915
$ 0.00511395
$ 0.01811855
$ 0.00387777
-0.02%

-0.34%

-0.82%

-0.82%

Bear Bull (BRB) reaalajas hind on $0.00500075. Viimase 24 tunni jooksul BRB kaubeldud madalaim $ 0.00495915 ja kõrgeim $ 0.00511395 näitab aktiivset turu volatiivsust. BRBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01811855 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00387777.

Lüliajalise tootluse osas on BRB muutunud -0.02% viimase tunni jooksul, -0.34% 24 tunni vältel -0.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bear Bull (BRB) – turuteave

$ 500.08K
--
$ 500.08K
100.00M
100,000,000.0
Bear Bull praegune turukapitalisatsioon on $ 500.08K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BRB ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 500.08K.

Bear Bull (BRB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Bear Bull ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bear Bull ja USD hinnamuutus $ -0.0000805085.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bear Bull ja USD hinnamuutus $ +0.0012929319.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bear Bull ja USD hinnamuutus $ +0.000699905552072252.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.34%
30 päeva$ -0.0000805085-1.60%
60 päeva$ +0.0012929319+25.85%
90 päeva$ +0.000699905552072252+16.27%

Mis on Bear Bull (BRB)

BearBull ($BRB) is a unique meme token built on the XRPL blockchain, symbolizing the eternal clash between bulls and bears in the crypto market. More than just a meme, BearBull represents resilience, strength, and the dynamic spirit of traders worldwide. With a fast-growing community and innovative utility on the horizon, $BRB is poised to become a standout token in the XRPL ecosystem. Whether you’re bullish or bearish, BearBull unites everyone in the pursuit of market success.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Bear Bull hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bear Bull (BRB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bear Bull (BRB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bear Bull nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bear Bull hinna ennustust kohe!

BRB kohalike valuutade suhtes

Bear Bull (BRB) tokenoomika

Bear Bull (BRB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BRB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bear Bull (BRB) kohta

Kui palju on Bear Bull (BRB) tänapäeval väärt?
Reaalajas BRB hind USD on 0.00500075 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BRB/USD hind?
Praegune hind BRB/USD on $ 0.00500075. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bear Bull turukapitalisatsioon?
BRB turukapitalisatsioon on $ 500.08K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BRB ringlev varu?
BRB ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BRB (ATH) hind?
BRB saavutab ATH hinna summas 0.01811855 USD.
Mis oli kõigi aegade BRB madalaim (ATL) hind?
BRB nägi ATL hinda summas 0.00387777 USD.
Milline on BRB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BRB kauplemismaht on -- USD.
Kas BRB sel aastal kõrgemale ka suundub?
BRB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BRB hinna ennustust.
