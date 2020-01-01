Be For FWX (B4FWX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Be For FWX (B4FWX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Be For FWX (B4FWX) teave B4FWX is the community token native to FWX Finance, Ametlik veebisait: https://fwx.finance Valge raamat: https://x.com/fwxfinance/status/1790684446519415003 Ostke B4FWX kohe!

Be For FWX (B4FWX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Be For FWX (B4FWX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.32M $ 4.32M $ 4.32M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.32M $ 4.32M $ 4.32M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00810867 $ 0.00810867 $ 0.00810867 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00248673 $ 0.00248673 $ 0.00248673 Praegune hind: $ 0.00408793 $ 0.00408793 $ 0.00408793 Lisateave Be For FWX (B4FWX) hinna kohta

Be For FWX (B4FWX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Be For FWX (B4FWX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate B4FWX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: B4FWX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate B4FWX tokeni tokenoomikat, avastage B4FWX tokeni reaalajas hinda!

B4FWX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu B4FWX võiks suunduda? Meie B4FWX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake B4FWX tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!