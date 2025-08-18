Rohkem infot B4FWX

Be For FWX hind (B4FWX)

1 B4FWX/USD reaalajas hind:

$0.00447305
-3.50%1D
-3.50%1D
Be For FWX (B4FWX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:06:31 (UTC+8)

Be For FWX (B4FWX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00438131
$ 0.00438131$ 0.00438131
24 h madal
$ 0.00478925
$ 0.00478925$ 0.00478925
24 h kõrge

$ 0.00438131
$ 0.00438131$ 0.00438131

$ 0.00478925
$ 0.00478925$ 0.00478925

$ 0.00810867
$ 0.00810867$ 0.00810867

$ 0.00248673
$ 0.00248673$ 0.00248673

+1.11%

-3.46%

-3.55%

-3.55%

Be For FWX (B4FWX) reaalajas hind on $0.00447896. Viimase 24 tunni jooksul B4FWX kaubeldud madalaim $ 0.00438131 ja kõrgeim $ 0.00478925 näitab aktiivset turu volatiivsust. B4FWXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00810867 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00248673.

Lüliajalise tootluse osas on B4FWX muutunud +1.11% viimase tunni jooksul, -3.46% 24 tunni vältel -3.55% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Be For FWX (B4FWX) – turuteave

$ 4.50M
$ 4.50M$ 4.50M

--
----

$ 4.50M
$ 4.50M$ 4.50M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Be For FWX praegune turukapitalisatsioon on $ 4.50M -- 24 tunnise kauplemismahuga. B4FWX ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.50M.

Be For FWX (B4FWX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Be For FWX ja USD hinnamuutus $ -0.000160893198663656.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Be For FWX ja USD hinnamuutus $ +0.0004515978.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Be For FWX ja USD hinnamuutus $ +0.0019658280.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Be For FWX ja USD hinnamuutus $ -0.000741003261773563.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000160893198663656-3.46%
30 päeva$ +0.0004515978+10.08%
60 päeva$ +0.0019658280+43.89%
90 päeva$ -0.000741003261773563-14.19%

Mis on Be For FWX (B4FWX)

B4FWX is the community token native to FWX Finance,

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Be For FWX (B4FWX) allikas

Ametlik veebisait

Be For FWX hinna ennustus (USD)

Kui palju on Be For FWX (B4FWX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Be For FWX (B4FWX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Be For FWX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Be For FWX hinna ennustust kohe!

B4FWX kohalike valuutade suhtes

Be For FWX (B4FWX) tokenoomika

Be For FWX (B4FWX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet B4FWX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Be For FWX (B4FWX) kohta

Kui palju on Be For FWX (B4FWX) tänapäeval väärt?
Reaalajas B4FWX hind USD on 0.00447896 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune B4FWX/USD hind?
Praegune hind B4FWX/USD on $ 0.00447896. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Be For FWX turukapitalisatsioon?
B4FWX turukapitalisatsioon on $ 4.50M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on B4FWX ringlev varu?
B4FWX ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim B4FWX (ATH) hind?
B4FWX saavutab ATH hinna summas 0.00810867 USD.
Mis oli kõigi aegade B4FWX madalaim (ATL) hind?
B4FWX nägi ATL hinda summas 0.00248673 USD.
Milline on B4FWX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine B4FWX kauplemismaht on -- USD.
Kas B4FWX sel aastal kõrgemale ka suundub?
B4FWX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake B4FWX hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 12:06:31 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.