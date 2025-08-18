Rohkem infot BCRE

BCREPE hind (BCRE)

1 BCRE/USD reaalajas hind:

$0.00017505
$0.00017505$0.00017505
+3.20%1D
BCREPE (BCRE) reaalajas hinnagraafik
BCREPE (BCRE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.485048
$ 0.485048$ 0.485048

$ 0
$ 0$ 0

+0.02%

+3.29%

+7.08%

+7.08%

BCREPE (BCRE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BCRE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BCREkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.485048 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BCRE muutunud +0.02% viimase tunni jooksul, +3.29% 24 tunni vältel +7.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BCREPE (BCRE) – turuteave

$ 105.03K
$ 105.03K$ 105.03K

--
----

$ 105.03K
$ 105.03K$ 105.03K

600.00M
600.00M 600.00M

600,000,000.0
600,000,000.0 600,000,000.0

BCREPE praegune turukapitalisatsioon on $ 105.03K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BCRE ringlev varu on 600.00M, mille koguvaru on 600000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 105.03K.

BCREPE (BCRE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BCREPE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BCREPE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BCREPE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BCREPE ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+3.29%
30 päeva$ 0-12.12%
60 päeva$ 0+29.83%
90 päeva$ 0--

Mis on BCREPE (BCRE)

BCREPE is an innovative Web3.0 asset management platform that operates on BSC networks. The platform empowers financial experts to create diversified investment portfolios utilizing a variety of crypto assets. This setup allows ordinary users to easily invest in specialized financial products crafted by professionals, granting access to opportunities typically reserved for seasoned investors. Essentially, BCREPE serves as an accessible gateway to professional-grade investment options within the dynamic cryptocurrency landscape. By using BCREPE, users can confidently explore the potential of crypto assets, unlocking new pathways for wealth generation. Ultimately, BCREPE bridges the gap between novice investors and expert financial strategies, fostering a more inclusive and engaging investment ecosystem in the digital age.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BCREPE (BCRE) allikas

Ametlik veebisait

BCREPE hinna ennustus (USD)

Kui palju on BCREPE (BCRE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BCREPE (BCRE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BCREPE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BCREPE hinna ennustust kohe!

BCRE kohalike valuutade suhtes

BCREPE (BCRE) tokenoomika

BCREPE (BCRE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BCRE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BCREPE (BCRE) kohta

Kui palju on BCREPE (BCRE) tänapäeval väärt?
Reaalajas BCRE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BCRE/USD hind?
Praegune hind BCRE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BCREPE turukapitalisatsioon?
BCRE turukapitalisatsioon on $ 105.03K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BCRE ringlev varu?
BCRE ringlev varu on 600.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BCRE (ATH) hind?
BCRE saavutab ATH hinna summas 0.485048 USD.
Mis oli kõigi aegade BCRE madalaim (ATL) hind?
BCRE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BCRE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BCRE kauplemismaht on -- USD.
Kas BCRE sel aastal kõrgemale ka suundub?
BCRE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BCRE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.