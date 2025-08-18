Mis on BBAChain (BBA)

BBAChain is a Layer 1 blockchain platform launched on October 21st, 2023 by BTI Group OÜ a company based in Estonia, designed to optimize the functionality, scalability, and affordability of decentralized applications. It utilizes a hybrid consensus mechanism that combines Proof of Stake (PoS), Proof of History (PoH), Derive of Half, and the Algorithm of Dichotomy. This innovative approach allows BBAChain to process transactions at a rate of 100,000 per second for just a few cents. BBA is the native utility token used within the BBAChain ecosystem for: • Fees for processing transactions and maintaining data. • Staking by validators to participate in the network consensus and earn rewards. • Engaging in network governance decisions. BBAChain is building a native ecosystem that includes key features such as: • A decentralized exchange (DEX) for seamless peer-to-peer asset trading. • A euro-pegged stablecoin, facilitating stable digital transactions. • An NFT marketplace that supports the minting, trading, and auctioning of digital collectibles. • A comprehensive DeFi ecosystem that offers various financial services. • A decentralized network that will facilitate government and institutions to run national elections, voting and polls through the blockchain.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BBAChain (BBA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

BBAChain hinna ennustus (USD)

Kui palju on BBAChain (BBA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BBAChain (BBA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BBAChain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BBAChain hinna ennustust kohe!

BBA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

BBAChain (BBA) tokenoomika

BBAChain (BBA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BBA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BBAChain (BBA) kohta Kui palju on BBAChain (BBA) tänapäeval väärt? Reaalajas BBA hind USD on 0.01219584 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BBA/USD hind? $ 0.01219584 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BBA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BBAChain turukapitalisatsioon? BBA turukapitalisatsioon on $ 1.98M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BBA ringlev varu? BBA ringlev varu on 162.40M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BBA (ATH) hind? BBA saavutab ATH hinna summas 2.11 USD . Mis oli kõigi aegade BBA madalaim (ATL) hind? BBA nägi ATL hinda summas 0.01219584 USD . Milline on BBA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BBA kauplemismaht on -- USD . Kas BBA sel aastal kõrgemale ka suundub? BBA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BBA hinna ennustust

BBAChain (BBA) Olulised valdkonna uudised