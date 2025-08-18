Mis on BattleFly (GFLY)

Üksuse BattleFly (GFLY) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

BattleFly hinna ennustus (USD)

Kui palju on BattleFly (GFLY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BattleFly (GFLY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BattleFly nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

GFLY kohalike valuutade suhtes

BattleFly (GFLY) tokenoomika

BattleFly (GFLY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GFLY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BattleFly (GFLY) kohta Kui palju on BattleFly (GFLY) tänapäeval väärt? Reaalajas GFLY hind USD on 0.01128589 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GFLY/USD hind? $ 0.01128589 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GFLY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BattleFly turukapitalisatsioon? GFLY turukapitalisatsioon on $ 53.98K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GFLY ringlev varu? GFLY ringlev varu on 4.78M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GFLY (ATH) hind? GFLY saavutab ATH hinna summas 9.24 USD . Mis oli kõigi aegade GFLY madalaim (ATL) hind? GFLY nägi ATL hinda summas 0.0067474 USD . Milline on GFLY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GFLY kauplemismaht on -- USD . Kas GFLY sel aastal kõrgemale ka suundub? GFLY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GFLY hinna ennustust

BattleFly (GFLY) Olulised valdkonna uudised