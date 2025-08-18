Rohkem infot GFLY

BattleFly hind (GFLY)

1 GFLY/USD reaalajas hind:

$0.01126036
$0.01126036
-4.60%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
BattleFly (GFLY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 19:21:53 (UTC+8)

BattleFly (GFLY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01100163
$ 0.01100163
24 h madal
$ 0.01181911
$ 0.01181911
24 h kõrge

$ 0.01100163
$ 0.01100163

$ 0.01181911
$ 0.01181911

$ 9.24
$ 9.24

$ 0.0067474
$ 0.0067474

+1.28%

-4.37%

+1.48%

+1.48%

BattleFly (GFLY) reaalajas hind on $0.01128589. Viimase 24 tunni jooksul GFLY kaubeldud madalaim $ 0.01100163 ja kõrgeim $ 0.01181911 näitab aktiivset turu volatiivsust. GFLYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.24 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0067474.

Lüliajalise tootluse osas on GFLY muutunud +1.28% viimase tunni jooksul, -4.37% 24 tunni vältel +1.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BattleFly (GFLY) – turuteave

$ 53.98K
$ 53.98K

--
--

$ 53.98K
$ 53.98K

4.78M
4.78M

4,783,073.800354864
4,783,073.800354864

BattleFly praegune turukapitalisatsioon on $ 53.98K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GFLY ringlev varu on 4.78M, mille koguvaru on 4783073.800354864. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 53.98K.

BattleFly (GFLY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BattleFly ja USD hinnamuutus $ -0.00051573062106698.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BattleFly ja USD hinnamuutus $ +0.0022854299.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BattleFly ja USD hinnamuutus $ +0.0036940873.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BattleFly ja USD hinnamuutus $ +0.00014704829452041.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00051573062106698-4.37%
30 päeva$ +0.0022854299+20.25%
60 päeva$ +0.0036940873+32.73%
90 päeva$ +0.00014704829452041+1.32%

Mis on BattleFly (GFLY)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BattleFly (GFLY) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

BattleFly hinna ennustus (USD)

Kui palju on BattleFly (GFLY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BattleFly (GFLY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BattleFly nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BattleFly hinna ennustust kohe!

GFLY kohalike valuutade suhtes

BattleFly (GFLY) tokenoomika

BattleFly (GFLY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GFLY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BattleFly (GFLY) kohta

Kui palju on BattleFly (GFLY) tänapäeval väärt?
Reaalajas GFLY hind USD on 0.01128589 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GFLY/USD hind?
Praegune hind GFLY/USD on $ 0.01128589. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BattleFly turukapitalisatsioon?
GFLY turukapitalisatsioon on $ 53.98K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GFLY ringlev varu?
GFLY ringlev varu on 4.78M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GFLY (ATH) hind?
GFLY saavutab ATH hinna summas 9.24 USD.
Mis oli kõigi aegade GFLY madalaim (ATL) hind?
GFLY nägi ATL hinda summas 0.0067474 USD.
Milline on GFLY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GFLY kauplemismaht on -- USD.
Kas GFLY sel aastal kõrgemale ka suundub?
GFLY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GFLY hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 19:21:53 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.