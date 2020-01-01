Battle Buddy Token (BBTKN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Battle Buddy Token (BBTKN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Battle Buddy Token (BBTKN) teave Battle Buddy Token (BBTKN) is a cryptocurrency built on the Solana blockchain designed to support veterans and first responders through a transparent, community-driven donation system. It uses a structured tokenomics model with a total supply of 1 billion tokens, dedicating 15% directly to veteran and first responder groups. The project leverages Solana’s high throughput and low fees for secure, cost-effective transactions and decentralized governance, with periodic community votes on fund allocation. BBTKN is structured for long-term sustainability, with plans to transition to a nonprofit organization by 2027 to ensure regulated management is carried out past 2039 and possibly farther. Ametlik veebisait: https://BattleBuddyToken.net Valge raamat: https://www.battlebuddytoken.net/about-us-whitepaper/ Ostke BBTKN kohe!

Battle Buddy Token (BBTKN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Battle Buddy Token (BBTKN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.95K $ 1.95K $ 1.95K Koguvaru: $ 998.87M $ 998.87M $ 998.87M Ringlev varu: $ 794.92M $ 794.92M $ 794.92M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.45K $ 2.45K $ 2.45K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Battle Buddy Token (BBTKN) hinna kohta

Battle Buddy Token (BBTKN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Battle Buddy Token (BBTKN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BBTKN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BBTKN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BBTKN tokeni tokenoomikat, avastage BBTKN tokeni reaalajas hinda!

