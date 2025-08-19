Mis on Battle Buddy Token (BBTKN)

Battle Buddy Token (BBTKN) is a cryptocurrency built on the Solana blockchain designed to support veterans and first responders through a transparent, community-driven donation system. It uses a structured tokenomics model with a total supply of 1 billion tokens, dedicating 15% directly to veteran and first responder groups. The project leverages Solana’s high throughput and low fees for secure, cost-effective transactions and decentralized governance, with periodic community votes on fund allocation. BBTKN is structured for long-term sustainability, with plans to transition to a nonprofit organization by 2027 to ensure regulated management is carried out past 2039 and possibly farther.

Üksuse Battle Buddy Token (BBTKN) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Battle Buddy Token (BBTKN) kohta Kui palju on Battle Buddy Token (BBTKN) tänapäeval väärt? Reaalajas BBTKN hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BBTKN/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BBTKN/USD on. Milline on Battle Buddy Token turukapitalisatsioon? BBTKN turukapitalisatsioon on $ 1.95K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BBTKN ringlev varu? BBTKN ringlev varu on 794.92M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BBTKN (ATH) hind? BBTKN saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade BBTKN madalaim (ATL) hind? BBTKN nägi ATL hinda summas 0 USD .

