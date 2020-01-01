BasisOS by Virtuals (BIOS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BasisOS by Virtuals (BIOS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BasisOS by Virtuals (BIOS) teave Autonomously capturing long-tail basis yields for AI agents and humans. Ametlik veebisait: https://basisos.org/ Valge raamat: https://whitepaper.basisos.org/ Ostke BIOS kohe!

BasisOS by Virtuals (BIOS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BasisOS by Virtuals (BIOS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.93M $ 1.93M $ 1.93M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 540.00M $ 540.00M $ 540.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.57M $ 3.57M $ 3.57M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03708567 $ 0.03708567 $ 0.03708567 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00106073 $ 0.00106073 $ 0.00106073 Praegune hind: $ 0.00356232 $ 0.00356232 $ 0.00356232 Lisateave BasisOS by Virtuals (BIOS) hinna kohta

BasisOS by Virtuals (BIOS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BasisOS by Virtuals (BIOS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BIOS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BIOS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BIOS tokeni tokenoomikat, avastage BIOS tokeni reaalajas hinda!

