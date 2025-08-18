Rohkem infot BIOS

BIOS Hinnainfo

BIOS Valge raamat

BIOS Ametlik veebisait

BIOS Tokenoomika

BIOS Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

BasisOS by Virtuals logo

BasisOS by Virtuals hind (BIOS)

Loendis mitteolevad

1 BIOS/USD reaalajas hind:

$0.00340172
$0.00340172$0.00340172
+4.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
BasisOS by Virtuals (BIOS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:06:11 (UTC+8)

BasisOS by Virtuals (BIOS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00304258
$ 0.00304258$ 0.00304258
24 h madal
$ 0.00391061
$ 0.00391061$ 0.00391061
24 h kõrge

$ 0.00304258
$ 0.00304258$ 0.00304258

$ 0.00391061
$ 0.00391061$ 0.00391061

$ 0.03708567
$ 0.03708567$ 0.03708567

$ 0.00106073
$ 0.00106073$ 0.00106073

-0.84%

+4.58%

-22.08%

-22.08%

BasisOS by Virtuals (BIOS) reaalajas hind on $0.00340172. Viimase 24 tunni jooksul BIOS kaubeldud madalaim $ 0.00304258 ja kõrgeim $ 0.00391061 näitab aktiivset turu volatiivsust. BIOSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03708567 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00106073.

Lüliajalise tootluse osas on BIOS muutunud -0.84% viimase tunni jooksul, +4.58% 24 tunni vältel -22.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BasisOS by Virtuals (BIOS) – turuteave

$ 1.84M
$ 1.84M$ 1.84M

--
----

$ 3.40M
$ 3.40M$ 3.40M

540.00M
540.00M 540.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

BasisOS by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 1.84M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BIOS ringlev varu on 540.00M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.40M.

BasisOS by Virtuals (BIOS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BasisOS by Virtuals ja USD hinnamuutus $ +0.0001491.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BasisOS by Virtuals ja USD hinnamuutus $ +0.0010688602.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BasisOS by Virtuals ja USD hinnamuutus $ -0.0021517440.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BasisOS by Virtuals ja USD hinnamuutus $ -0.009234346042039866.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0001491+4.58%
30 päeva$ +0.0010688602+31.42%
60 päeva$ -0.0021517440-63.25%
90 päeva$ -0.009234346042039866-73.07%

Mis on BasisOS by Virtuals (BIOS)

Autonomously capturing long-tail basis yields for AI agents and humans.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BasisOS by Virtuals (BIOS) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

BasisOS by Virtuals hinna ennustus (USD)

Kui palju on BasisOS by Virtuals (BIOS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BasisOS by Virtuals (BIOS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BasisOS by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BasisOS by Virtuals hinna ennustust kohe!

BIOS kohalike valuutade suhtes

BasisOS by Virtuals (BIOS) tokenoomika

BasisOS by Virtuals (BIOS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BIOS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BasisOS by Virtuals (BIOS) kohta

Kui palju on BasisOS by Virtuals (BIOS) tänapäeval väärt?
Reaalajas BIOS hind USD on 0.00340172 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BIOS/USD hind?
Praegune hind BIOS/USD on $ 0.00340172. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BasisOS by Virtuals turukapitalisatsioon?
BIOS turukapitalisatsioon on $ 1.84M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BIOS ringlev varu?
BIOS ringlev varu on 540.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BIOS (ATH) hind?
BIOS saavutab ATH hinna summas 0.03708567 USD.
Mis oli kõigi aegade BIOS madalaim (ATL) hind?
BIOS nägi ATL hinda summas 0.00106073 USD.
Milline on BIOS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BIOS kauplemismaht on -- USD.
Kas BIOS sel aastal kõrgemale ka suundub?
BIOS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BIOS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:06:11 (UTC+8)

BasisOS by Virtuals (BIOS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.