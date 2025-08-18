BASEY AI Agent hind (BASEY)
-1.65%
-1.65%
BASEY AI Agent (BASEY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BASEY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BASEYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00216431 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on BASEY muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -1.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BASEY AI Agent praegune turukapitalisatsioon on $ 17.44K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BASEY ringlev varu on 989.92M, mille koguvaru on 989920543.3560135. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 17.44K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse BASEY AI Agent ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BASEY AI Agent ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BASEY AI Agent ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BASEY AI Agent ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ 0
|+13.84%
|60 päeva
|$ 0
|+18.22%
|90 päeva
|$ 0
|--
Basey is an AI-driven agent operating on the Solana blockchain, designed to provide users with timely insights and updates in the cryptocurrency and blockchain sectors. By leveraging decentralized and distributed computing, Basey delivers alpha—valuable information that can offer a competitive edge—directly to users via platforms like Telegram and X. This integration of AI with blockchain technology underscores the potential for decentralized systems to enhance AI capabilities. Basey has introduced a token, $BASEY, with a total supply of 1 billion tokens, 95% of which have been added to the liquidity pool on Raydium, ensuring liquidity is locked. Holding 500,000 $BASEY tokens grants access to premium content, including early alpha and full AI functionalities. This token-gated access model incentivizes community engagement and supports the platform's development. Basey's mission is to combine AI and cryptocurrency to empower users with actionable intelligence, fostering a community-driven approach to navigating the rapidly evolving digital asset landscape.
