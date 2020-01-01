BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) teave Unveiling next-gen AI agents They manage wallets, trade, monitor video streams, and execute tasks autonomously—all while living on-chain with full transparency. These agents can also engage in real-time conversations with humans to tackle tasks. Watch them pursue long-term objectives and handle finances independently, sharing every thought along the way. Trading Agent with Social Sentiments, Scam Detection, News, DCA / SL / TP Ametlik veebisait: https://www.basehoundbot.com

BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 135.58K $ 135.58K $ 135.58K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 936.01M $ 936.01M $ 936.01M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 144.85K $ 144.85K $ 144.85K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00192998 $ 0.00192998 $ 0.00192998 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0001441 $ 0.0001441 $ 0.0001441 Lisateave BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) hinna kohta

BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $HOUND tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $HOUND tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $HOUND tokeni tokenoomikat, avastage $HOUND tokeni reaalajas hinda!

$HOUND – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $HOUND võiks suunduda? Meie $HOUND hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $HOUND tokeni hinna ennustust kohe!

