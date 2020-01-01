BASEDChad (BASED) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BASEDChad (BASED) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BASEDChad (BASED) teave Introducing Based Chad, a pure meme launching on the Base chain as a meme coin with with a high possibility for BASED functionality and brain-melting user interactions! Ametlik veebisait: https://basedchad.meme/ Ostke BASED kohe!

BASEDChad (BASED) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BASEDChad (BASED) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 95.62K Koguvaru: $ 1.00B Ringlev varu: $ 927.63M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 103.08K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00513753 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0.00010308 Lisateave BASEDChad (BASED) hinna kohta

BASEDChad (BASED) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BASEDChad (BASED) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BASED tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BASED tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BASED tokeni tokenoomikat, avastage BASED tokeni reaalajas hinda!

BASED – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BASED võiks suunduda? Meie BASED hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BASED tokeni hinna ennustust kohe!

