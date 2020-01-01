Based Monsta (MONSTA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Based Monsta (MONSTA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Based Monsta (MONSTA) teave A vault-driven, gamified DeFi beast thriving on Base Chain. Burn, grind, stack $CAKE, and claim your legendary rewards Who’s Based Monsta? The blue-and-white beast who’s been stacking $CAKE so hard it’s like I’m compensating for something (spoiler: I’m not). Fused from chaos and a degenerate need to dominate, I’m here to make wallets thicker and morals thinner. Now on Base, I turn $CAKE from dessert to foreplay, and I’m not stopping ‘til every degen out there is licking frosting off my... gains ;) If you’re looking for safe, scroll on. If you’re ready to get a little weird, welcome to the party! Ametlik veebisait: https://basedmonsta.com Valge raamat: https://docs.monstacorp.com/ Ostke MONSTA kohe!

Based Monsta (MONSTA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Based Monsta (MONSTA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 729.10K Koguvaru: $ 9.63B Ringlev varu: $ 9.07B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 774.55K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00013033 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00002284 Praegune hind: $ 0 Lisateave Based Monsta (MONSTA) hinna kohta

Based Monsta (MONSTA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Based Monsta (MONSTA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MONSTA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MONSTA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MONSTA tokeni tokenoomikat, avastage MONSTA tokeni reaalajas hinda!

MONSTA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MONSTA võiks suunduda? Meie MONSTA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MONSTA tokeni hinna ennustust kohe!

