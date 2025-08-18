Mis on Based Monsta (MONSTA)

A vault-driven, gamified DeFi beast thriving on Base Chain. Burn, grind, stack $CAKE, and claim your legendary rewards Who’s Based Monsta? The blue-and-white beast who’s been stacking $CAKE so hard it’s like I’m compensating for something (spoiler: I’m not). Fused from chaos and a degenerate need to dominate, I’m here to make wallets thicker and morals thinner. Now on Base, I turn $CAKE from dessert to foreplay, and I’m not stopping ‘til every degen out there is licking frosting off my... gains ;) If you’re looking for safe, scroll on. If you’re ready to get a little weird, welcome to the party!

Kui palju on Based Monsta (MONSTA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Based Monsta (MONSTA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Based Monsta nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Based Monsta (MONSTA) tokenoomika

Based Monsta (MONSTA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MONSTA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Based Monsta (MONSTA) kohta Kui palju on Based Monsta (MONSTA) tänapäeval väärt? Reaalajas MONSTA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MONSTA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MONSTA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Based Monsta turukapitalisatsioon? MONSTA turukapitalisatsioon on $ 778.68K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MONSTA ringlev varu? MONSTA ringlev varu on 9.07B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MONSTA (ATH) hind? MONSTA saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade MONSTA madalaim (ATL) hind? MONSTA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MONSTA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MONSTA kauplemismaht on -- USD . Kas MONSTA sel aastal kõrgemale ka suundub? MONSTA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MONSTA hinna ennustust

