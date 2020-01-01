Based Hotdog (BOTDOG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Based Hotdog (BOTDOG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Based Hotdog (BOTDOG) teave $BOTDOG is a utility meme coin created to bridge the gap between web3 communities and real-world utility. Built on top of the Cliza System, $BOTDOG reallocates 80% of creator rewards to fund the global expansion of "Based Hotdogs" — a next-gen hotdog franchise brand focused on premium, creative glizzy where 5% of all profits will be put into the chart for buybacks and burns. The remaining 20% supports ongoing development, marketing, art, and community initiatives. $BOTDOG is more than a coin — it's a movement powered by memes, food, and decentralized ownership. Ametlik veebisait: https://toekn.com/BOTDOG Valge raamat: https://docs.google.com/document/d/1f8t8vzLjS0jRx8z93kbf_QoAeAW29ukL4DyKNqaHL9g/edit?usp=sharing

Based Hotdog (BOTDOG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Based Hotdog (BOTDOG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 64.99K $ 64.99K $ 64.99K Koguvaru: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M Ringlev varu: $ 978.14M $ 978.14M $ 978.14M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 65.78K $ 65.78K $ 65.78K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Based Hotdog (BOTDOG) hinna kohta

Based Hotdog (BOTDOG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Based Hotdog (BOTDOG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BOTDOG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BOTDOG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BOTDOG tokeni tokenoomikat, avastage BOTDOG tokeni reaalajas hinda!

BOTDOG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BOTDOG võiks suunduda? Meie BOTDOG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BOTDOG tokeni hinna ennustust kohe!

