Mis on Based Hotdog (BOTDOG)

$BOTDOG is a utility meme coin created to bridge the gap between web3 communities and real-world utility. Built on top of the Cliza System, $BOTDOG reallocates 80% of creator rewards to fund the global expansion of “Based Hotdogs” — a next-gen hotdog franchise brand focused on premium, creative glizzy where 5% of all profits will be put into the chart for buybacks and burns. The remaining 20% supports ongoing development, marketing, art, and community initiatives. $BOTDOG is more than a coin — it’s a movement powered by memes, food, and decentralized ownership.

Üksuse Based Hotdog (BOTDOG) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Kui palju on Based Hotdog (BOTDOG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Based Hotdog (BOTDOG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Based Hotdog nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

BOTDOG kohalike valuutade suhtes

Based Hotdog (BOTDOG) tokenoomika

Based Hotdog (BOTDOG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOTDOG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Based Hotdog (BOTDOG) kohta Kui palju on Based Hotdog (BOTDOG) tänapäeval väärt? Reaalajas BOTDOG hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BOTDOG/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BOTDOG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Based Hotdog turukapitalisatsioon? BOTDOG turukapitalisatsioon on $ 64.99K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BOTDOG ringlev varu? BOTDOG ringlev varu on 978.14M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOTDOG (ATH) hind? BOTDOG saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade BOTDOG madalaim (ATL) hind? BOTDOG nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BOTDOG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BOTDOG kauplemismaht on -- USD . Kas BOTDOG sel aastal kõrgemale ka suundub? BOTDOG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOTDOG hinna ennustust

