Mis on Based ETH (BSDETH)

Based ETH is an RToken on the Base L2 whose mandate is to maintain an Ethereum-aligned Liquid Staking Token basket (with a preference for new LST providers) and to provide value to bsdETH holders through yield and diversification. About Reserve Protocol: Reserve is a free, permissionless platform to build, deploy and govern asset-backed currencies referred to as “RTokens.” RTokens are always 1:1 asset-backed, allowing for permissionless minting and redeeming onchain by users without the need for any middlemen. Overcollateralization is provided by RSR governance token stakers. Each RToken can have an entirely different governance system and is governed separately by ecosystem stakers. The Reserve protocol launched on Ethereum mainnet in October 2022, on Base L2 in October 2023, and completed its seventh audit in November 2023.

Üksuse Based ETH (BSDETH) allikas Ametlik veebisait

BSDETH kohalike valuutade suhtes

Based ETH (BSDETH) tokenoomika

Based ETH (BSDETH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BSDETH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Based ETH (BSDETH) kohta Kui palju on Based ETH (BSDETH) tänapäeval väärt? Reaalajas BSDETH hind USD on 4,460.1 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BSDETH/USD hind? $ 4,460.1 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BSDETH/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Based ETH turukapitalisatsioon? BSDETH turukapitalisatsioon on $ 20.15M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BSDETH ringlev varu? BSDETH ringlev varu on 4.52K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BSDETH (ATH) hind? BSDETH saavutab ATH hinna summas 4,942.01 USD . Mis oli kõigi aegade BSDETH madalaim (ATL) hind? BSDETH nägi ATL hinda summas 1,431.56 USD . Milline on BSDETH kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BSDETH kauplemismaht on -- USD . Kas BSDETH sel aastal kõrgemale ka suundub? BSDETH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BSDETH hinna ennustust

Based ETH (BSDETH) Olulised valdkonna uudised