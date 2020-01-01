Based Beast Coin (BEAST) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Based Beast Coin (BEAST) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Based Beast Coin (BEAST) teave Based Beast Coin onboarding the next 1 million users to Base. Collaborating with strong projects on Base while the Based Beast Coin is providing utility via telegram bots services for other projects and members of the base ecosystem. While based beast coin is known for the fans of the Base community we focus on onboarding new users to base and the overall crypto space using collaborations and major rewarding contests. Ametlik veebisait: https://www.basedbeastcoin.com/ Ostke BEAST kohe!

Based Beast Coin (BEAST) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Based Beast Coin (BEAST) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 157.12K $ 157.12K $ 157.12K Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 157.12K $ 157.12K $ 157.12K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.075244 $ 0.075244 $ 0.075244 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00711498 $ 0.00711498 $ 0.00711498 Praegune hind: $ 0.01570666 $ 0.01570666 $ 0.01570666 Lisateave Based Beast Coin (BEAST) hinna kohta

Based Beast Coin (BEAST) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Based Beast Coin (BEAST) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BEAST tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BEAST tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BEAST tokeni tokenoomikat, avastage BEAST tokeni reaalajas hinda!

BEAST – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BEAST võiks suunduda? Meie BEAST hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BEAST tokeni hinna ennustust kohe!

