BASED logo

BASED hind (BASED)

Loendis mitteolevad

1 BASED/USD reaalajas hind:

$0.00074754
$0.00074754$0.00074754
-1.80%1D
mexc
USD
BASED (BASED) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:15:08 (UTC+8)

BASED (BASED) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02622153
$ 0.02622153$ 0.02622153

$ 0
$ 0$ 0

+0.75%

-2.34%

-1.09%

-1.09%

BASED (BASED) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BASED kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BASEDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02622153 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BASED muutunud +0.75% viimase tunni jooksul, -2.34% 24 tunni vältel -1.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BASED (BASED) – turuteave

$ 743.90K
$ 743.90K$ 743.90K

--
----

$ 743.90K
$ 743.90K$ 743.90K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

BASED praegune turukapitalisatsioon on $ 743.90K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BASED ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 743.90K.

BASED (BASED) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BASED ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BASED ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BASED ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BASED ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.34%
30 päeva$ 0-32.66%
60 päeva$ 0-55.60%
90 päeva$ 0--

Mis on BASED (BASED)

$BASED is a leading culture coin on the Solana blockchain. Our mission at $BASED is to unite all of the truly based individuals across the blockchain. Saying someone is "based" is essentially giving them a nod of respect for their boldness and genuine nature. The term "based" in meme culture is used to describe someone who is unapologetically themselves and confident in their beliefs, often in a way that challenges social norms or political correctness.

Üksuse BASED (BASED) allikas

Ametlik veebisait

BASED hinna ennustus (USD)

Kui palju on BASED (BASED) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BASED (BASED) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BASED nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BASED hinna ennustust kohe!

BASED kohalike valuutade suhtes

BASED (BASED) tokenoomika

BASED (BASED) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BASED tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BASED (BASED) kohta

Kui palju on BASED (BASED) tänapäeval väärt?
Reaalajas BASED hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BASED/USD hind?
Praegune hind BASED/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BASED turukapitalisatsioon?
BASED turukapitalisatsioon on $ 743.90K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BASED ringlev varu?
BASED ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BASED (ATH) hind?
BASED saavutab ATH hinna summas 0.02622153 USD.
Mis oli kõigi aegade BASED madalaim (ATL) hind?
BASED nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BASED kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BASED kauplemismaht on -- USD.
Kas BASED sel aastal kõrgemale ka suundub?
BASED võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BASED hinna ennustust.
BASED (BASED) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

