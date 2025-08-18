Mis on BASED (BASED)

$BASED is a leading culture coin on the Solana blockchain. Our mission at $BASED is to unite all of the truly based individuals across the blockchain. Saying someone is "based" is essentially giving them a nod of respect for their boldness and genuine nature. The term "based" in meme culture is used to describe someone who is unapologetically themselves and confident in their beliefs, often in a way that challenges social norms or political correctness.

BASED hinna ennustus (USD)

Kui palju on BASED (BASED) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BASED (BASED) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BASED nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

BASED kohalike valuutade suhtes

BASED (BASED) tokenoomika

BASED (BASED) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BASED tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BASED (BASED) kohta Kui palju on BASED (BASED) tänapäeval väärt? Reaalajas BASED hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BASED/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BASED/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BASED turukapitalisatsioon? BASED turukapitalisatsioon on $ 743.90K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BASED ringlev varu? BASED ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BASED (ATH) hind? BASED saavutab ATH hinna summas 0.02622153 USD . Mis oli kõigi aegade BASED madalaim (ATL) hind? BASED nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BASED kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BASED kauplemismaht on -- USD . Kas BASED sel aastal kõrgemale ka suundub? BASED võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BASED hinna ennustust

