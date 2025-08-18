BaseCTO hind (CTO)
BaseCTO (CTO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CTO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CTOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0031371 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on CTO muutunud -0.52% viimase tunni jooksul, -5.59% 24 tunni vältel -0.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BaseCTO praegune turukapitalisatsioon on $ 25.21K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CTO ringlev varu on 585.06M, mille koguvaru on 956753377.1768994. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 41.22K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse BaseCTO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BaseCTO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BaseCTO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BaseCTO ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-5.59%
|30 päeva
|$ 0
|-27.22%
|60 päeva
|$ 0
|-35.10%
|90 päeva
|$ 0
|--
Base CTO is a vibrant social community on Base, dedicated to expanding the ecosystem through strategic partnerships, community engagement, and education. Formed initially to unite top-tier raiders in the game, Base CTO has evolved into a leading project within the network. Base CTO originated from the dynamic OKAYEG community, initially spearheaded by the well-known figure, NBA Trey - "TREY WEY". The goal was simple: bring together top raiders, influencers, and hustlers deeply invested in the Base network. What started as a small group quickly grew to a robust community of 300 to 500 members. The initial mission was to catalyze the Base network, especially in response to the slow growth seen during Onchain Summer and the lack of support for the coins thriving in the trenches. This grassroots movement was rising from the bottom up, fueled by a shared passion for the network's potential. Today, $CTO aims to unite all Base projects and foster growth across the network by providing strategic support in a range of fields. The community continues to expand, with a steadfast commitment to promoting Base projects as a collective. As time goes on, $CTO is poised to become a unifying force in the Base ecosystem, where memes meet meaningful impact.
BaseCTO (CTO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CTO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
