Base Protocol (BASE) teave Base Protocol (BASE) is a token whose price is pegged to the total market cap of all cryptocurrencies at a ratio of 1 : 1 trillion. BASE allows traders to speculate on the entire crypto industry with one token. If crypto market cap is $450B, BASE is $0.45. If crypto market cap is $800B, BASE is $0.80. Ametlik veebisait: https://www.baseprotocol.org/ Ostke BASE kohe!

Base Protocol (BASE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Base Protocol (BASE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 321.41K $ 321.41K $ 321.41K Koguvaru: $ 702.44K $ 702.44K $ 702.44K Ringlev varu: $ 480.68K $ 480.68K $ 480.68K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 469.70K $ 469.70K $ 469.70K Kõigi aegade kõrgeim: $ 35.25 $ 35.25 $ 35.25 Kõigi aegade madalaim: $ 0.177029 $ 0.177029 $ 0.177029 Praegune hind: $ 0.668763 $ 0.668763 $ 0.668763 Lisateave Base Protocol (BASE) hinna kohta

Base Protocol (BASE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Base Protocol (BASE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BASE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BASE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BASE tokeni tokenoomikat, avastage BASE tokeni reaalajas hinda!

BASE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BASE võiks suunduda? Meie BASE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BASE tokeni hinna ennustust kohe!

