Base Protocol (BASE) is a token whose price is pegged to the total market cap of all cryptocurrencies at a ratio of 1 : 1 trillion. BASE allows traders to speculate on the entire crypto industry with one token. If crypto market cap is $450B, BASE is $0.45. If crypto market cap is $800B, BASE is $0.80.

Base Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Base Protocol (BASE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Base Protocol (BASE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Base Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

BASE kohalike valuutade suhtes

Base Protocol (BASE) tokenoomika

Base Protocol (BASE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BASE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Base Protocol (BASE) kohta Kui palju on Base Protocol (BASE) tänapäeval väärt? Reaalajas BASE hind USD on 0.70265 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BASE/USD hind? $ 0.70265 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BASE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Base Protocol turukapitalisatsioon? BASE turukapitalisatsioon on $ 337.87K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BASE ringlev varu? BASE ringlev varu on 480.68K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BASE (ATH) hind? BASE saavutab ATH hinna summas 35.25 USD . Mis oli kõigi aegade BASE madalaim (ATL) hind? BASE nägi ATL hinda summas 0.177029 USD . Milline on BASE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BASE kauplemismaht on -- USD . Kas BASE sel aastal kõrgemale ka suundub? BASE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BASE hinna ennustust

