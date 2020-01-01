Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) teave Ametlik veebisait: https://zora.co/coin/base:0xd769d56f479e9e72a77bb1523e866a33098feec5 Ostke BASEISFOREVERYONE kohe!

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.92M Koguvaru: $ 1000.00M Ringlev varu: $ 1000.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.92M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02107695 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00102246 Praegune hind: $ 0.00391523 Lisateave Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) hinna kohta

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BASEISFOREVERYONE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BASEISFOREVERYONE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BASEISFOREVERYONE tokeni tokenoomikat, avastage BASEISFOREVERYONE tokeni reaalajas hinda!

BASEISFOREVERYONE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BASEISFOREVERYONE võiks suunduda? Meie BASEISFOREVERYONE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BASEISFOREVERYONE tokeni hinna ennustust kohe!

