Mis on Barter (BRTR)

Digital platform for barter, auction and direct trading for digital and real assets

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Barter (BRTR) allikas Ametlik veebisait

Barter hinna ennustus (USD)

Kui palju on Barter (BRTR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Barter (BRTR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Barter nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Barter hinna ennustust kohe!

BRTR kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Barter (BRTR) tokenoomika

Barter (BRTR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BRTR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Barter (BRTR) kohta Kui palju on Barter (BRTR) tänapäeval väärt? Reaalajas BRTR hind USD on 0.00159066 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BRTR/USD hind? $ 0.00159066 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BRTR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Barter turukapitalisatsioon? BRTR turukapitalisatsioon on $ 1.25K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BRTR ringlev varu? BRTR ringlev varu on 783.38K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BRTR (ATH) hind? BRTR saavutab ATH hinna summas 0.055434 USD . Mis oli kõigi aegade BRTR madalaim (ATL) hind? BRTR nägi ATL hinda summas 0.0002211 USD . Milline on BRTR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BRTR kauplemismaht on -- USD . Kas BRTR sel aastal kõrgemale ka suundub? BRTR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BRTR hinna ennustust

Barter (BRTR) Olulised valdkonna uudised