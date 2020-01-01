Barry the badger (BARRY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Barry the badger (BARRY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Barry the badger (BARRY) teave Barry the Badger is a memecoin fair launched off of @toshimart, Barry has been making noise with their Full Time artist on board, a unique IP, and a dev who has been ensuring project runway. Barry also has #AI . If you talk to Barry in their TG channel & mention him by name, he will respond and talk to you. Forward looking plans to have an NFT collection, and provide a stake and burn utility as long as project meets certain key milestones. The Barry projects motto is to foster a positive vibe community Ametlik veebisait: https://www.barrythebadger.io/

Barry the badger (BARRY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Barry the badger (BARRY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 402.43K $ 402.43K $ 402.43K Koguvaru: $ 949.46M $ 949.46M $ 949.46M Ringlev varu: $ 949.46M $ 949.46M $ 949.46M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 402.43K $ 402.43K $ 402.43K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00281782 $ 0.00281782 $ 0.00281782 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.000424 $ 0.000424 $ 0.000424 Lisateave Barry the badger (BARRY) hinna kohta

Barry the badger (BARRY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Barry the badger (BARRY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BARRY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BARRY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BARRY tokeni tokenoomikat, avastage BARRY tokeni reaalajas hinda!

BARRY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BARRY võiks suunduda? Meie BARRY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BARRY tokeni hinna ennustust kohe!

