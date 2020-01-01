Barking Dog (BARK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Barking Dog (BARK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Barking Dog (BARK) teave Endless Barks Incoming: Once It Starts, There’s No Turning Back

The Solana blockchain, with its speed and scalability, is unleashing an unstoppable force. Just like a dog's bark, once the chain starts, there's no going back. Transactions, apps, and decentralized finance are taking over with lightning speed, transforming the crypto world. Solana's low fees and rapid throughput are the bark that signals a new era. Get ready—whether you're prepared or not, this blockchain's roar is here to stay. The future is decentralized, and it's barking loudly. Ametlik veebisait: https://barkingdogonsol.xyz/

Barking Dog (BARK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Barking Dog (BARK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.31K $ 10.31K $ 10.31K Koguvaru: $ 994.42M $ 994.42M $ 994.42M Ringlev varu: $ 994.42M $ 994.42M $ 994.42M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.31K $ 10.31K $ 10.31K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00119461 $ 0.00119461 $ 0.00119461 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Barking Dog (BARK) hinna kohta

Barking Dog (BARK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Barking Dog (BARK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BARK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BARK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BARK tokeni tokenoomikat, avastage BARK tokeni reaalajas hinda!

BARK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BARK võiks suunduda? Meie BARK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BARK tokeni hinna ennustust kohe!

