Barking Dog logo

Barking Dog hind (BARK)

Loendis mitteolevad

1 BARK/USD reaalajas hind:

--
----
+0.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Barking Dog (BARK) reaalajas hinnagraafik
Barking Dog (BARK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00119461
$ 0.00119461$ 0.00119461

$ 0
$ 0$ 0

-0.48%

+0.88%

+0.94%

+0.94%

Barking Dog (BARK) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BARK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BARKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00119461 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BARK muutunud -0.48% viimase tunni jooksul, +0.88% 24 tunni vältel +0.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Barking Dog (BARK) – turuteave

$ 10.48K
$ 10.48K$ 10.48K

--
----

$ 10.48K
$ 10.48K$ 10.48K

994.42M
994.42M 994.42M

994,418,048.996622
994,418,048.996622 994,418,048.996622

Barking Dog praegune turukapitalisatsioon on $ 10.48K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BARK ringlev varu on 994.42M, mille koguvaru on 994418048.996622. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.48K.

Barking Dog (BARK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Barking Dog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Barking Dog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Barking Dog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Barking Dog ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.88%
30 päeva$ 0+0.83%
60 päeva$ 0+19.75%
90 päeva$ 0--

Mis on Barking Dog (BARK)

**Endless Barks Incoming: Once It Starts, There’s No Turning Back** The Solana blockchain, with its speed and scalability, is unleashing an unstoppable force. Just like a dog’s bark, once the chain starts, there’s no going back. Transactions, apps, and decentralized finance are taking over with lightning speed, transforming the crypto world. Solana’s low fees and rapid throughput are the bark that signals a new era. Get ready—whether you’re prepared or not, this blockchain’s roar is here to stay. The future is decentralized, and it’s barking loudly.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Barking Dog (BARK) allikas

Ametlik veebisait

Barking Dog hinna ennustus (USD)

Kui palju on Barking Dog (BARK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Barking Dog (BARK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Barking Dog nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Barking Dog hinna ennustust kohe!

BARK kohalike valuutade suhtes

Barking Dog (BARK) tokenoomika

Barking Dog (BARK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BARK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Barking Dog (BARK) kohta

Kui palju on Barking Dog (BARK) tänapäeval väärt?
Reaalajas BARK hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BARK/USD hind?
Praegune hind BARK/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Barking Dog turukapitalisatsioon?
BARK turukapitalisatsioon on $ 10.48K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BARK ringlev varu?
BARK ringlev varu on 994.42M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BARK (ATH) hind?
BARK saavutab ATH hinna summas 0.00119461 USD.
Mis oli kõigi aegade BARK madalaim (ATL) hind?
BARK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BARK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BARK kauplemismaht on -- USD.
Kas BARK sel aastal kõrgemale ka suundub?
BARK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BARK hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.