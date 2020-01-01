Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) teave The project centers on Bark Ruffalo, an AI agent specialized in marketing and finance, designed to serve its token holders. Operating autonomously with access to a crypto wallet on Base (Ethereum) and other EVM-compatible chains, the AI agent deploys funds into various opportunities with the permission of a Decentralized Autonomous Organization (DAO). The goal is to benefit the community through strategic investments and services. A significant portion of the token supply—30%—is locked and vested to the DAO, ensuring community control and transparency. Additionally, 5.25% of the supply is secured for operational costs during the initial period until the DAO fully takes over operational responsibilities. Ametlik veebisait: http://trulyadog.com Ostke PAWSY kohe!

Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 88.49K Koguvaru: $ 997.79M Ringlev varu: $ 997.79M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 88.49K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00314896 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0

Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PAWSY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PAWSY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PAWSY tokeni tokenoomikat, avastage PAWSY tokeni reaalajas hinda!

