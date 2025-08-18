Mis on Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY)

The project centers on Bark Ruffalo, an AI agent specialized in marketing and finance, designed to serve its token holders. Operating autonomously with access to a crypto wallet on Base (Ethereum) and other EVM-compatible chains, the AI agent deploys funds into various opportunities with the permission of a Decentralized Autonomous Organization (DAO). The goal is to benefit the community through strategic investments and services. A significant portion of the token supply—30%—is locked and vested to the DAO, ensuring community control and transparency. Additionally, 5.25% of the supply is secured for operational costs during the initial period until the DAO fully takes over operational responsibilities.

Üksuse Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) allikas Ametlik veebisait

PAWSY kohalike valuutade suhtes

Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) tokenoomika

Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) tokenoomika

Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) kohta Kui palju on Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) tänapäeval väärt? Reaalajas PAWSY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PAWSY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PAWSY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Bark Ruffalo by Virtuals turukapitalisatsioon? PAWSY turukapitalisatsioon on $ 53,00K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PAWSY ringlev varu? PAWSY ringlev varu on 997,79M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PAWSY (ATH) hind? PAWSY saavutab ATH hinna summas 0,00314896 USD . Mis oli kõigi aegade PAWSY madalaim (ATL) hind? PAWSY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PAWSY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PAWSY kauplemismaht on -- USD . Kas PAWSY sel aastal kõrgemale ka suundub? PAWSY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PAWSY hinna ennustust

