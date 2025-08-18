Rohkem infot BAOLONG

Baolong the Enemy of Nailong logo

Baolong the Enemy of Nailong hind (BAOLONG)

Loendis mitteolevad

1 BAOLONG/USD reaalajas hind:

--
----
-5.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:54:55 (UTC+8)

Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.41%

-5.64%

+15.34%

+15.34%

Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BAOLONG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BAOLONGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BAOLONG muutunud -0.41% viimase tunni jooksul, -5.64% 24 tunni vältel +15.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) – turuteave

$ 35.20K
$ 35.20K$ 35.20K

--
----

$ 35.20K
$ 35.20K$ 35.20K

999.91M
999.91M 999.91M

999,914,375.287883
999,914,375.287883 999,914,375.287883

Baolong the Enemy of Nailong praegune turukapitalisatsioon on $ 35.20K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BAOLONG ringlev varu on 999.91M, mille koguvaru on 999914375.287883. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 35.20K.

Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Baolong the Enemy of Nailong ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Baolong the Enemy of Nailong ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Baolong the Enemy of Nailong ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Baolong the Enemy of Nailong ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.64%
30 päeva$ 0+149.19%
60 päeva$ 0+128.21%
90 päeva$ 0--

Mis on Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG)

Baolong is a chubby blue eggshell dragon with bright blue eyes and small wings who appears in the Nailong cartoon, exuding confidence with a mischievous and proud personality. The project is a token based off this character, with the inspiration of the project coming from the success of the Nailong token (ticker: NAILONG). The project team found the token sitting abandoned and decided to do a CTO.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) allikas

Ametlik veebisait

Baolong the Enemy of Nailong hinna ennustus (USD)

Kui palju on Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Baolong the Enemy of Nailong nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Baolong the Enemy of Nailong hinna ennustust kohe!

BAOLONG kohalike valuutade suhtes

Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) tokenoomika

Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BAOLONG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) kohta

Kui palju on Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) tänapäeval väärt?
Reaalajas BAOLONG hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BAOLONG/USD hind?
Praegune hind BAOLONG/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Baolong the Enemy of Nailong turukapitalisatsioon?
BAOLONG turukapitalisatsioon on $ 35.20K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BAOLONG ringlev varu?
BAOLONG ringlev varu on 999.91M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BAOLONG (ATH) hind?
BAOLONG saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade BAOLONG madalaim (ATL) hind?
BAOLONG nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BAOLONG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BAOLONG kauplemismaht on -- USD.
Kas BAOLONG sel aastal kõrgemale ka suundub?
BAOLONG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BAOLONG hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:54:55 (UTC+8)

Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) Olulised valdkonna uudised

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.