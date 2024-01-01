BaoBaoSol (BAOS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BaoBaoSol (BAOS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BaoBaoSol (BAOS) teave BaoBaoSol is the token behind a community on several social media channels. They created a community focused on sharing crypto insights and objective sources relevant to cryptocurrency. The priorities are education and fun.The token is fully minted. Liquid pool is secured as LP token is burnt. Ametlik veebisait: https://BaoBaoSol.com Valge raamat: https://baobaosol.com/wp-content/uploads/2024/01/BAOS_whitepaper.pdf

BaoBaoSol (BAOS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BaoBaoSol (BAOS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 150.19K $ 150.19K $ 150.19K Koguvaru: $ 999.07M $ 999.07M $ 999.07M Ringlev varu: $ 999.07M $ 999.07M $ 999.07M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 150.19K $ 150.19K $ 150.19K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00413948 $ 0.00413948 $ 0.00413948 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00015031 $ 0.00015031 $ 0.00015031 Lisateave BaoBaoSol (BAOS) hinna kohta

BaoBaoSol (BAOS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BaoBaoSol (BAOS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BAOS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BAOS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BAOS tokeni tokenoomikat, avastage BAOS tokeni reaalajas hinda!

BAOS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BAOS võiks suunduda? Meie BAOS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BAOS tokeni hinna ennustust kohe!

