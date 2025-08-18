Rohkem infot BAOS

BaoBaoSol hind (BAOS)

1 BAOS/USD reaalajas hind:

$0.00015116
$0.00015116$0.00015116
-3.10%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
BaoBaoSol (BAOS) reaalajas hinnagraafik
BaoBaoSol (BAOS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

$ 0.00413948
$ 0.00413948$ 0.00413948

--

-3.14%

-16.09%

-16.09%

BaoBaoSol (BAOS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BAOS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BAOSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00413948 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BAOS muutunud -- viimase tunni jooksul, -3.14% 24 tunni vältel -16.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BaoBaoSol (BAOS) – turuteave

BaoBaoSol praegune turukapitalisatsioon on $ 151.02K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BAOS ringlev varu on 999.07M, mille koguvaru on 999068578.159637. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 151.02K.

BaoBaoSol (BAOS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BaoBaoSol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BaoBaoSol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BaoBaoSol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BaoBaoSol ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.14%
30 päeva$ 0-14.62%
60 päeva$ 0-19.13%
90 päeva$ 0--

Mis on BaoBaoSol (BAOS)

BaoBaoSol is the token behind a community on several social media channels. They created a community focused on sharing crypto insights and objective sources relevant to cryptocurrency. The priorities are education and fun.The token is fully minted. Liquid pool is secured as LP token is burnt.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BaoBaoSol (BAOS) allikas

Ametlik veebisait

BaoBaoSol hinna ennustus (USD)

Kui palju on BaoBaoSol (BAOS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BaoBaoSol (BAOS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BaoBaoSol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BaoBaoSol hinna ennustust kohe!

BAOS kohalike valuutade suhtes

BaoBaoSol (BAOS) tokenoomika

BaoBaoSol (BAOS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BAOS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BaoBaoSol (BAOS) kohta

Kui palju on BaoBaoSol (BAOS) tänapäeval väärt?
Reaalajas BAOS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BAOS/USD hind?
Praegune hind BAOS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BaoBaoSol turukapitalisatsioon?
BAOS turukapitalisatsioon on $ 151.02K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BAOS ringlev varu?
BAOS ringlev varu on 999.07M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BAOS (ATH) hind?
BAOS saavutab ATH hinna summas 0.00413948 USD.
Mis oli kõigi aegade BAOS madalaim (ATL) hind?
BAOS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BAOS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BAOS kauplemismaht on -- USD.
Kas BAOS sel aastal kõrgemale ka suundub?
BAOS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BAOS hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.