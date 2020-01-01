Bao Finance V2 (BAO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bao Finance V2 (BAO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bao Finance V2 (BAO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bao Finance V2 (BAO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 77.80K $ 77.80K $ 77.80K Koguvaru: $ 1.41B $ 1.41B $ 1.41B Ringlev varu: $ 368.25M $ 368.25M $ 368.25M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 297.06K $ 297.06K $ 297.06K Kõigi aegade kõrgeim: $ 63.59 $ 63.59 $ 63.59 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00021127 $ 0.00021127 $ 0.00021127 Lisateave Bao Finance V2 (BAO) hinna kohta

Bao Finance V2 (BAO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bao Finance V2 (BAO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BAO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BAO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BAO tokeni tokenoomikat, avastage BAO tokeni reaalajas hinda!

BAO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BAO võiks suunduda? Meie BAO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BAO tokeni hinna ennustust kohe!

