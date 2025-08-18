Rohkem infot BAO

Bao Finance V2 logo

Bao Finance V2 hind (BAO)

Loendis mitteolevad

1 BAO/USD reaalajas hind:

$0.00027242
$0.00027242$0.00027242
-1.40%1D
mexc
USD
Bao Finance V2 (BAO) reaalajas hinnagraafik
Bao Finance V2 (BAO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 63.59
$ 63.59$ 63.59

$ 0
$ 0$ 0

+0.22%

-1.42%

-11.77%

-11.77%

Bao Finance V2 (BAO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BAO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BAOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 63.59 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BAO muutunud +0.22% viimase tunni jooksul, -1.42% 24 tunni vältel -11.77% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bao Finance V2 (BAO) – turuteave

$ 100.28K
$ 100.28K$ 100.28K

--
----

$ 383.04K
$ 383.04K$ 383.04K

368.09M
368.09M 368.09M

1,406,057,374.500056
1,406,057,374.500056 1,406,057,374.500056

Bao Finance V2 praegune turukapitalisatsioon on $ 100.28K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BAO ringlev varu on 368.09M, mille koguvaru on 1406057374.500056. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 383.04K.

Bao Finance V2 (BAO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Bao Finance V2 ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bao Finance V2 ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bao Finance V2 ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bao Finance V2 ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.42%
30 päeva$ 0-29.94%
60 päeva$ 0-37.82%
90 päeva$ 0--

Mis on Bao Finance V2 (BAO)

Üksuse Bao Finance V2 (BAO) allikas

Ametlik veebisait

Bao Finance V2 hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bao Finance V2 (BAO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bao Finance V2 (BAO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bao Finance V2 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bao Finance V2 hinna ennustust kohe!

BAO kohalike valuutade suhtes

Bao Finance V2 (BAO) tokenoomika

Bao Finance V2 (BAO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BAO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bao Finance V2 (BAO) kohta

Kui palju on Bao Finance V2 (BAO) tänapäeval väärt?
Reaalajas BAO hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BAO/USD hind?
Praegune hind BAO/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bao Finance V2 turukapitalisatsioon?
BAO turukapitalisatsioon on $ 100.28K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BAO ringlev varu?
BAO ringlev varu on 368.09M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BAO (ATH) hind?
BAO saavutab ATH hinna summas 63.59 USD.
Mis oli kõigi aegade BAO madalaim (ATL) hind?
BAO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BAO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BAO kauplemismaht on -- USD.
Kas BAO sel aastal kõrgemale ka suundub?
BAO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BAO hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.