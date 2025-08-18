Mis on Bao Finance (BAO)

Warning: Bao Finance is in alpha, it is unaudited and was originally developed by a one-person self-taught team. While we are in the process of scaling the team, please understand the risks and use this product accordingly. It's like SNX + Aave, but for Uniswap, SushiSwap and Balancer. Rather than re-invent the wheel Bao creates new features for existing protocols. The BAO token acts as a governance token for the fully community run project. It is also backed by the insurance fund where all Bao fees go.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Bao Finance (BAO) allikas Ametlik veebisait

Bao Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bao Finance (BAO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bao Finance (BAO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bao Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bao Finance hinna ennustust kohe!

BAO kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Bao Finance (BAO) tokenoomika

Bao Finance (BAO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BAO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bao Finance (BAO) kohta Kui palju on Bao Finance (BAO) tänapäeval väärt? Reaalajas BAO hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BAO/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BAO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Bao Finance turukapitalisatsioon? BAO turukapitalisatsioon on $ 62.82K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BAO ringlev varu? BAO ringlev varu on 73.37B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BAO (ATH) hind? BAO saavutab ATH hinna summas 0.00317406 USD . Mis oli kõigi aegade BAO madalaim (ATL) hind? BAO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BAO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BAO kauplemismaht on -- USD . Kas BAO sel aastal kõrgemale ka suundub? BAO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BAO hinna ennustust

Bao Finance (BAO) Olulised valdkonna uudised